Запущено космічний телескоп CHEOPS для вивчення екзопланет

Європейське космічне агентство у середу, 18 грудня, запустило з космодрому у Французькій Гвіані космічний телескоп CHEOPS для вивчення екзопланет (планет за межами Сонячної системи). Місія CHEOPS розрахована на три роки, повідомляє агенція АР.

Космічний телескоп планувалося запустити 17 грудня. Однак через технічний збій програмного забезпечення ракети "Союз" запуск перенесли.

У Європейському космічному агентстві розповіли, що CHEOPS є першою місією, яка присвячена вивченню яскравих сусідніх зірок, навколо яких обертаються планети. В агентстві сподіваються, що дані, надіслані апаратом, дадуть можливість краще дослідити ці планети.

CHEOPS зосередить увагу на яскравих зірках, щоб визначити розмір планет, які обертаються навколо них. Апарат має проаналізувати густину та радіуси екзопланет, а також визначити, чи мають вони атмосферу.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць "Маленький крок для людини" Перші кроки астронавтів на Місяці. Ступаючи 20 липня 1969 року на поверхню нашого природного супутника, астронавт Ніл Армстронг вимовив одну з найвідоміших фраз в історії: "Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства".

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Ракета-рекордсмен Ракета з астронавтами, котрі мали висадитись на Місяці, стартувала 16 липня 1969 року з мису Канаверал у штаті Флорида. Це була Saturn V, деякі характеристики якої ще й по сьогодні залишилися неперевершеними: близько 110 метрів заввишки, вагою майже 3000 тонн. На борту космічного корабля, який вона виводила, - Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Світло, камера, мотор, пуск! Про старт місії "Аполонн-11" з місця події повідомляли тисячі репортерів. Офіційно було акредитовано 3497 журналістів. Усі вони юрмилися в пресцентрі Космічного центру імені Джона Кеннеді.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Тисячі зацікавлених Побачити пуск місії до Місяця кортіло не лише журналістам. У ті дні поблизу космодрому імені Кеннеді перебували сотні тисячі людей, що розмістилися просто неба на пляжах та дорогах неподалік, щоб якомога ближче побачити цю історичну подію.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Усе під контролем З Центру управління польотами (ЦУП) стежив директор програми пілотованих польотів на Місяць "Аполлон" Семюель Ч. Філліпс (п.). Саме на ньому та його колегах лежала відповідальність за те, щоб перший політ на Місяць успішно розпочався та тріумфально завершився.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Робота в команді Один з членів екіпажу не міг відправитися на поверхню Місяця й змушений був перебувати в орбітальному кораблі. Тоді ним виявився Майкл Коллінс (посередині на фото). 2009 року він визнав: "Я почувався частиною того, що відбувалося на Місяці. Я знаю, що якби сказав, що мав тоді найкраще з трьох місць, не мене дивилися б як на брехуна чи бовдура, але скажу чесно, що я задоволений тим, що мав".

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць "Орел" сів!", але… 20 липня 1969 року о 20:17:58 за всесвітнім часом Ніл Армстронг коротко й ясно повідомив: "Орел" сів!". Але проминув ще деякий час, поки обидва астронавти справді змогли стати на поверхню Місяця. (…) Спочатку треба було підготуватися до відльоту спускового апарата. Історична мить настала 2:56:20 за всесвітнім часом - нога Армстронга ступила на поверхню нашого природного супутника.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Місяць так близько Це фото Майкл Коллінз відзняв 21 липня. На ньому видно спусковий апарат "Орел" під час його повернення з поверхні Місяця, за ним видніє сам наш природній супутник, а вже на задньому тлі Земля. Коллінз чекав на Армстронга та Олдріна, перебуваючи на місячній орбіті.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Дорогоцінні трофеї Під час перебування на Місяці астронавти Армстронг та Олдрін зібрали чимало місячного ґрунту та каміння, з котрим повернулися на Землю. Ось цей камінець - частина тих трофеїв. Загалом у рамках шести висадок на Місяць астронавти назбирали близько 400 кілограмів місячного ґрунту та каміння. Всі ці екземпляри містяться в каталозі Lunar Sample and Photo Catalog.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Міжпланетний імпорт Але під час місій "Аполлон" астронавти залишили на Місяці й чимало речей з Землі. Деякі з них, приміром, ось ця брошка Ніла Армстронга, були досить символічними. Зроблена в вигляді оливкової гілки - вона символізує мир. Майбутні туристи на Місяці знайдуть там і чимало інших предметів, що нагадують про перебування там перших астронавтів.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Повернення 24 липня о 16:50 всесвітнього часу екіпаж висадився в Тихому океані, на відстані 21 кілометр від авіаносця USS Hornet, і за 1480 кілометрів на південний захід від Гаваїв. Після прибуття астронавти мали заповнити формуляри та офіційно передати місячний ґрунт та каміння. Потім їх відправили на карантин. Цей захід мав не допустили поширення на Землі можливих завезених з Місяця інфекцій.

"Апполон-11": фотоальбом першої висадки на Місяць Справжні герої і суперзірки Як бачите, астронавти місії "Аполлон-11" не носять космічні костюми, а натомість сомбреро і пончо, тобто Fiesta Mexikana! За 45 днів вони побували в 24 країнах і 27 містах. Цим США хотіли продемонструвати свою готовність поділитися власними космічними знаннями. Астронавтів приймали як суперзірок. На фото - астронавти в Мехіко, 23 вересня 1969 року. Автор: Ганна Фукс, Валерій Сааков

