Запобігання коронавірусу: на кордонах України мірятимуть температуру пасажирів
На всіх пунктах перетину українського кордону перевірятимуть температуру тіла пасажирів, які приїхали із країн, де вже є інфіковані коронавірусом. Поки жодного випадку зараження коронавірусом в Україні не зафіксовано.
Прибуття літака "Міжнародних авіаліній України" з Китаю - архівне фото
В Україні з понеділка, 24 лютого, почали перевіряти температуру всіх людей, які приїжджають із країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у соцмережі Facebook.
"Температурний скрінінг буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України, а також починаючи з восьмої ранку 25 лютого для подорожуючих через пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті. Згодом такий самий режим працюватиме і на решті прикордонних пунктів", - зазначив Гончарук.
В Україні більше 2000 лікарень готові прийняти хворих на коронавірус
Український прем'єр також запевнив, що медична система України готова надати допомогу хворим на коронавірус, якщо таких буде виявлено. "Підготовлені відповідні інфекційні бригади - вони забезпечені всіма необхідними санітарно-епідеміологічними засобами", - додав він.
"У кожній області розроблений план, доведений до відома відповідних лікарень, визначені спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси, - більше двох тисяч в Україні (...) У якій би області не виникла небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй необхідну допомогу", - заявив Гончарук раніше того ж дня на брифінгу, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".
За словами прем'єра, в Україні є достатня кількість бригад лікарів-інфекціоністів. "У нас підготовлено достатню кількість і інфекційних боксів, і бригад лікарів-інфекціоністів, є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів. Тобто жодного дефіциту ми зараз не відчуваємо. Цей ажіотаж, який зараз часто наганяється в інтернеті, він абсолютно безпідставний", - наголосив Гончарук.
У свою чергу, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів тест-систем для перевірки на коронавірус, пише агенція "Українські новини".
За його словами, з моменту отримання зразка і до отримання результату проходить п'ять годин. "Так працює весь світ, зараз з'являються експрес-тести, які будуть проводити дослідження біля ліжка хворого, але вони ще не набули поширення", - додав Віктор Ляшко.
Поширення коронавірусу
Тим часом кількість інфікованих коронавірусом у Китаї досягла 77 658 осіб, його жертвами стали 2 663 людини.
Як повідомлялося, різкий спалах коронавірусу зафіксували і на півночі Італії. За останніми офіційними даними, від нього померли семеро людей - переважно літнього віку. На території країни зафіксовано 229 випадків інфікування коронавірусом. У зв'язку з цим в Італії скасували низку спортивних заходів, покази мод у Мілані, а також перервали проведення карнавалу у Венеції.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони
Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Порожні вулиці
Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Кількість хворих стрімко зростає
20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Закупівля продуктів про запас
Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Високий попит на захисні маски
Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Карнавал у Венеції
Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Показ мод в інтернеті
Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Скасування футбольних матчів
Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.