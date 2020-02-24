Запобігання коронавірусу: на кордонах України мірятимуть температуру пасажирів

В Україні з понеділка, 24 лютого, почали перевіряти температуру всіх людей, які приїжджають із країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у соцмережі Facebook.

"Температурний скрінінг буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України, а також починаючи з восьмої ранку 25 лютого для подорожуючих через пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті. Згодом такий самий режим працюватиме і на решті прикордонних пунктів", - зазначив Гончарук.

В Україні більше 2000 лікарень готові прийняти хворих на коронавірус

Український прем'єр також запевнив, що медична система України готова надати допомогу хворим на коронавірус, якщо таких буде виявлено. "Підготовлені відповідні інфекційні бригади - вони забезпечені всіма необхідними санітарно-епідеміологічними засобами", - додав він.

"У кожній області розроблений план, доведений до відома відповідних лікарень, визначені спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси, - більше двох тисяч в Україні (...) У якій би області не виникла небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй необхідну допомогу", - заявив Гончарук раніше того ж дня на брифінгу, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами прем'єра, в Україні є достатня кількість бригад лікарів-інфекціоністів. "У нас підготовлено достатню кількість і інфекційних боксів, і бригад лікарів-інфекціоністів, є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів. Тобто жодного дефіциту ми зараз не відчуваємо. Цей ажіотаж, який зараз часто наганяється в інтернеті, він абсолютно безпідставний", - наголосив Гончарук.

У свою чергу, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів тест-систем для перевірки на коронавірус, пише агенція "Українські новини".

За його словами, з моменту отримання зразка і до отримання результату проходить п'ять годин. "Так працює весь світ, зараз з'являються експрес-тести, які будуть проводити дослідження біля ліжка хворого, але вони ще не набули поширення", - додав Віктор Ляшко.

Поширення коронавірусу

Тим часом кількість інфікованих коронавірусом у Китаї досягла 77 658 осіб, його жертвами стали 2 663 людини.

Як повідомлялося, різкий спалах коронавірусу зафіксували і на півночі Італії. За останніми офіційними даними, від нього померли семеро людей - переважно літнього віку. На території країни зафіксовано 229 випадків інфікування коронавірусом. У зв'язку з цим в Італії скасували низку спортивних заходів, покази мод у Мілані, а також перервали проведення карнавалу у Венеції.