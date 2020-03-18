Замість "Євробачення" анонсували альтернативне телевізійне шоу

Телевізійне шоу під назвою "Європа засяє світлом" (Europe Shine a Light) покажуть на телеканалах 16 травня замість пісенного конкурсу "Євробачення", який скасували через пандемію нового коронавірусу. Про це у вівторок, 31 березня повідомила пресслужба Європейської мовної спілки (ЄМС).

"Шоу під назвою "Європа засяє світлом" вшанує 41 пісню у неконкурсному форматі, а також покаже безліч сюрпризів для шанувальників та глядачів вдома", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у цьому шоу візьмуть відомі завдяки "Євробаченню" музиканти. Вони заспівають знайомі пісні з минулого у знакових місцях в європейських країнах, пообіцяли організатори.

Очікується, що пряма трансляція триватиме приблизно дві години. Організатори повідомлять детальнішу інформацію впродовж наступних двох тижнів. Окрім телебачення, це шоу також транслюватиметься на офіційному каналі ЄМС у Youtube.

Також ЄМС оголосила період з 10 по 16 травня тижнем "Євробачення" та заохочує своїх членів по всій Європі присвячувати ефірний час учасникам пісенного конкурсу, які мали змагатися цього року, а також історії "Євробачення".

У Німеччині оголосили про свою альтернативу "Євробаченню"

Тим часом німецький шоумен Штефан Рааб (Stefan Raab) заявив, що організовує альтернативу пісенному конкурсу, передає агенція новин AFP. Його "Вільний європейський пісенний конкурс" (Free European Song Contest) повинен вийти в прямий ефір телеканалу ProSieben з Кельна 16 травня. Саме у цей день раніше планувався фінал цьогорічного скасованого "Євробачення".

"Особливі виклики потребують особливих рішень. У цей вечір Європа поєднається в особливий, унікальний спосіб", - наводить слова Рааба німецький телеканал. За даними мовника, Рааб є продюсером шоу, але інформації про його ведучого немає. ProSieben оголосив, що всі чинні вимоги законів та органів охорони здоров'я будуть дотримані.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав відбутися у травні в Роттердамі, скасований через пандемію коронавірусу. Виконавчий директор конкурсу Джон Ола Сенд повідомив, що зараз ведуться переговори щодо можливості проведення пісенного конкурсу в Роттердамі у 2021 році.

Україну на "Євробаченні-2020" мав представляти гурт Go-A.

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