 Замість ″Євробачення″ анонсували альтернативне телевізійне шоу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Замість "Євробачення" анонсували альтернативне телевізійне шоу

Замість пісенного конкурсу "Євробачення" 16 травня відбудеться альтернативне телевізійне шоу. У ньому візьмуть участь ті музиканти, які повинні були змагатися на конкурсі цього року, повідомила Європейська мовна спілка.

Європейська мовна спілка анонсували альтернативне телевізійне шоу замість Євробачення

Європейська мовна спілка анонсували альтернативне телевізійне шоу замість "Євробачення"

Телевізійне шоу під назвою "Європа засяє світлом" (Europe Shine a Light) покажуть на телеканалах 16 травня замість пісенного конкурсу "Євробачення", який скасували через пандемію нового коронавірусу. Про це у вівторок, 31 березня повідомила пресслужба Європейської мовної спілки (ЄМС).

"Шоу під назвою "Європа засяє світлом" вшанує 41 пісню у неконкурсному форматі, а також покаже безліч сюрпризів для шанувальників та глядачів вдома", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у цьому шоу візьмуть відомі завдяки "Євробаченню" музиканти. Вони заспівають знайомі пісні з минулого у знакових місцях в європейських країнах, пообіцяли організатори.

Очікується, що пряма трансляція триватиме приблизно дві години. Організатори повідомлять детальнішу інформацію впродовж наступних двох тижнів. Окрім телебачення, це шоу також транслюватиметься на офіційному каналі ЄМС у Youtube.

Також ЄМС оголосила період з 10 по 16 травня тижнем "Євробачення" та заохочує своїх членів по всій Європі присвячувати ефірний час учасникам пісенного конкурсу, які мали змагатися цього року, а також історії "Євробачення".

У Німеччині оголосили про свою альтернативу "Євробаченню" 

Тим часом німецький шоумен Штефан Рааб (Stefan Raab) заявив, що організовує альтернативу пісенному конкурсу, передає агенція новин AFP. Його "Вільний європейський пісенний конкурс" (Free European Song Contest) повинен вийти в прямий ефір телеканалу ProSieben з Кельна 16 травня. Саме у цей день раніше планувався фінал цьогорічного скасованого "Євробачення".

"Особливі виклики потребують особливих рішень. У цей вечір Європа поєднається в особливий, унікальний спосіб", - наводить слова Рааба німецький телеканал. За даними мовника, Рааб є продюсером шоу, але інформації про його ведучого немає. ProSieben оголосив, що всі чинні вимоги законів та органів охорони здоров'я будуть дотримані.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав відбутися у травні в Роттердамі, скасований через пандемію коронавірусу. Виконавчий директор конкурсу Джон Ола Сенд повідомив, що зараз ведуться переговори щодо можливості проведення пісенного конкурсу в Роттердамі у 2021 році.

Україну на "Євробаченні-2020" мав представляти гурт Go-A.

Дивитись відео 03:17

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    Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka

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    Співуча диско-куля

    2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Бородата жінка у золотій сукні

    Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    80-ті роки: гламур у білому

    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


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