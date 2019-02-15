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Замісна терапія наркозалежних

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "замісна терапія".

Замісна терапія є одним з методів лікування наркозалежності. У межах замісної терапії пацієнту регулярно під наглядом лікарів назначаються препарати-замінники важких наркотиків. Як правило, ці медикаменти містять такі діючі речовини як метадон або, дедалі частіше, бупренорфін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зниклі в ДНР/ЛНР: репресії на непідконтрольних Києву територіях

Зниклі в "ДНР/ЛНР": репресії на непідконтрольних Києву територіях 15.02.2019

Європейський суд з прав людини відкрив провадження щодо незаконно позбавленого волі в Луганську активіста Андрія Ярового. Міжнародні правозахисні організації заявляють про постійні порушення базових свобод у "ДНР/ЛНР".
Експерт Ради Європи: В пенітенціарних установах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД

Експерт Ради Європи: В пенітенціарних установах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД 01.12.2018

Чому місця позбавлення волі в Україні стали небезпечними осередками стрімкого поширення ВІЛ/СНІД і як його можна зупинити, в інтерв'ю DW розповів експерт Ради Європи Роберт Телтцров.
СНІД в українських в'язницях: як зупинити небезпеку?

СНІД в українських в'язницях: як зупинити небезпеку? 01.12.2018

Рівень захворювання на ВІЛ/СНІД в українських тюрмах щонайменше всемеро перевищує показники серед решти населення. Мінімізувати головне джерело поширення ВІЛ-інфекції можна. Чи готова Україна перейняти досвід Європи?
Німецька омбудсмен: Світ без наркотиків - недосяжна мета

Німецька омбудсмен: Світ без наркотиків - недосяжна мета 19.04.2016

Уповноважена ФРН з боротьби з наркотиками розповіла DW, з чим вона поїде на спеціальну сесію Генасамблеї ООН та чому виступає за збереження заборони на марихуану.

Геофактор коротко: 20.07.2015 15:00 (Київ) 20.07.2015

Військові навчання в Україні. Робота банків у Греції. Нове відео МН17.
Спецпосланець ООН: ВІЛ-інфікованим на Донбасі загрожує дефіцит ліків

Спецпосланець ООН: ВІЛ-інфікованим на Донбасі загрожує дефіцит ліків 20.07.2015

Тисячам ВІЛ-інфікованих на Донбасі загрожує дефіцит необхідних препаратів для проведення замісної терапії. Спецпосланець ООН закликав США та країни "Нормандської четвірки" вплинути на ситуацію.
Рада Європи допоможе наркозалежним виїхати з окупованого Криму

Рада Європи допоможе наркозалежним виїхати з окупованого Криму 08.02.2015

Експерти б'ють на сполох: окупаційна влада Криму ігнорує права наркозалежних, які є пацієнтами програми заміcної терапії, що призводить до різкого зростання смертності серед цієї групи людей.