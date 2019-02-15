Замісна терапія наркозалежних

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "замісна терапія".

Замісна терапія є одним з методів лікування наркозалежності. У межах замісної терапії пацієнту регулярно під наглядом лікарів назначаються препарати-замінники важких наркотиків. Як правило, ці медикаменти містять такі діючі речовини як метадон або, дедалі частіше, бупренорфін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.