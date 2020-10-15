 Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2021

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Новини

Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича

Мер польського Замостя заявив, що його місто відмовляється від спільного проєкту з Тернополем через рішення міськради українського міста присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича.

Прапори Польщі та України

Прапори Польщі та України

Мер польського Замостя Анджей Внук заявив, що його місто відмовляється від спільного з Тернополем проєкту про спільну історію міст вартістю 68,7 тисячі євро через рішення Тернопільської міської ради присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича. Про це повідомляють "Українські новини" 10 березня, з посиланням на сторінку мера в соціальній мережі Facebook.

"Я шкодую про те, що 5 березня міські депутати Тернополя назвали міський стадіон на честь Романа Шухевича - командира УПА, відповідального в 1943-44 роках за жорстокий геноцид польських жителів... Ми припиняємо всі відносини з владою Тернополя. Ми також відмовляємося від реалізації проєкту вартістю 68 713,50 євро під назвою "Спільна історія двох міст - Тернополя та Замостя", на яку ми отримали фінансування з фондів ЄС в межах Програми прикордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна", - написав Внук.

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Він зазначив, що "поважає право кожного народу на власне розуміння історії", але "не може переоцінити жорстокість війни і неповагу до жертв польської національності"."Я сподіваюся, що наші українські партнери зрозуміють, що будь-яка ініціатива з прославляння військових злочинців має наслідки. Будь-яка така ініціатива має враховувати почуття сімей жертв і польського народу", - написав Внук.

Раніше рішення Тернопільської міської ради присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. "Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", - написав він у Twitter. У свою чергу міністерство закордонних справ України після заклику посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона до Тернопільської міської ради заявило, що питаннями національної пам'яті мають займатися історики, а дипломати - зміцненням дружби і взаємоповаги між народами.

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