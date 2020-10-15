Замостя відмовилося від спільного проєкту з Тернополем через стадіон імені Шухевича

Мер польського Замостя Анджей Внук заявив, що його місто відмовляється від спільного з Тернополем проєкту про спільну історію міст вартістю 68,7 тисячі євро через рішення Тернопільської міської ради присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича. Про це повідомляють "Українські новини" 10 березня, з посиланням на сторінку мера в соціальній мережі Facebook.

"Я шкодую про те, що 5 березня міські депутати Тернополя назвали міський стадіон на честь Романа Шухевича - командира УПА, відповідального в 1943-44 роках за жорстокий геноцид польських жителів... Ми припиняємо всі відносини з владою Тернополя. Ми також відмовляємося від реалізації проєкту вартістю 68 713,50 євро під назвою "Спільна історія двох міст - Тернополя та Замостя", на яку ми отримали фінансування з фондів ЄС в межах Програми прикордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна", - написав Внук.

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Він зазначив, що "поважає право кожного народу на власне розуміння історії", але "не може переоцінити жорстокість війни і неповагу до жертв польської національності"."Я сподіваюся, що наші українські партнери зрозуміють, що будь-яка ініціатива з прославляння військових злочинців має наслідки. Будь-яка така ініціатива має враховувати почуття сімей жертв і польського народу", - написав Внук.

Раніше рішення Тернопільської міської ради присвоїти стадіону ім'я Романа Шухевича засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. "Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", - написав він у Twitter. У свою чергу міністерство закордонних справ України після заклику посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона до Тернопільської міської ради заявило, що питаннями національної пам'яті мають займатися історики, а дипломати - зміцненням дружби і взаємоповаги між народами.