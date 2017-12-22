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"Закон про партійну диктатуру"

КСУ визнав неконституційним закон про партійну диктатуру

КСУ визнав неконституційним закон про "партійну диктатуру" 22.12.2017

Конституційний суд України скасував норму, яка дозволяла партіям виключати зі списків кандидатів в депутати парламенту після парламентських виборів.
Венеціанська комісія радить Україні скасувати норму про партійну диктатуру

Венеціанська комісія радить Україні скасувати норму "про партійну диктатуру" 13.06.2016

Експерти Венеціанської комісії закликають українську владу скасувати норми, що дозволяють партіям виключати з виборчих списків небажаних кандидатів. Заклик міститься у висновку комісії.
ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова

ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова 28.03.2016

Центральна виборча комісія України позбавила мандатів двох колишніх членів фракції "Блоку Петра Порошенка" Миколу Томенка та Єгора Фірсова після рішення політичної сили про виключення їх з партії.
ПАРЄ критикує закон про партійну диктатуру

ПАРЄ критикує закон про "партійну диктатуру" 14.03.2016

Доповідачі ПАРЄ розкритикували зміни до закону про вибори народних депутатів України і попросили Венеціанську комісію оцінити його на відповідність демократичним стандартам.
КВУ: дозвіл чистити виборчі списки - спроба узурпації влади

КВУ: дозвіл чистити виборчі списки - спроба узурпації влади 18.02.2016

Так званий закон "про партійну диктатуру", який дозволяє партіям влаштовувати ревізію результатів виборів, вдарить по репутації України, застерігають експерти.