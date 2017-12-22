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Конституційний суд України скасував норму, яка дозволяла партіям виключати зі списків кандидатів в депутати парламенту після парламентських виборів.
Експерти Венеціанської комісії закликають українську владу скасувати норми, що дозволяють партіям виключати з виборчих списків небажаних кандидатів. Заклик міститься у висновку комісії.
Центральна виборча комісія України позбавила мандатів двох колишніх членів фракції "Блоку Петра Порошенка" Миколу Томенка та Єгора Фірсова після рішення політичної сили про виключення їх з партії.
Доповідачі ПАРЄ розкритикували зміни до закону про вибори народних депутатів України і попросили Венеціанську комісію оцінити його на відповідність демократичним стандартам.
Так званий закон "про партійну диктатуру", який дозволяє партіям влаштовувати ревізію результатів виборів, вдарить по репутації України, застерігають експерти.
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