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Закон Колесніченка-Ківалова

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Закон Колесніченка-Ківалова".

Ухвалення закону "Про засади державної мовної політики", що також відомий як "закон Колесніченка-Ківалова", стало однією з найгучніших політичних подій в Україні 2012 року. Закон набув чинності 10 серпня 2012 року. 28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав "закон Колесніченка-Ківалова" неконституційним і таким, що втратив чинність. Противники закону стверджували, що документ спрямований на русифікацію України, несе загрозу державності та навіть є кроком до впровадження офіційної двомовності. Прийняття закону супроводжувалося акціями протесту, застосуванням сили бійцями спецпідрозділу "Беркут", голодуванням, блокуванням парламентської трибуни та бійками у сесійній залі. Закон визначав українську мову державною. Водночас 18 мов (серед них перша у списку - російська) визначалися регіональними мовами або мовами меншин України. На території, де понад 10 відсотків населення є носіями такої мови (або, коли менше, за рішенням місцевої ради), місцеві органи влади й органи місцевого самоврядування могли ухвалювати акти, працювати, вести діловодство регіональною мовою. Те саме стосувалось бюлетенів для виборів та референдумів, роботи судів та органів слідства, ЗМІ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада визначилась, чим замінити закон Колесніченка-Ківалова

Верховна Рада визначилась, чим замінити "закон Колесніченка-Ківалова" 04.10.2018

Із резонансного законопроекту, який ляже в основу нового мовного закону України, прибрали норми про мовних інспекторів та обов'язковий іспит для чиновників з української мови.
Мовний закон: тіні Колесніченка-Ківалова нікуди не зникли

Мовний закон: тіні Колесніченка-Ківалова нікуди не зникли 11.03.2018

Після визнання неконституційним мовного закону Колесніченка-Ківалова загроза відтворення його змісту у новій формі не зникла. Який мовний закон насправді потрібен Україні? DW з'ясовувала.

Спікер Верховної Ради пропонує ухвалити новий закон про мову

Спікер Верховної Ради пропонує ухвалити новий закон про мову 01.03.2018

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує ухвалити новий закон про мову та очікує на відповідні консультації парламентських фракцій. У ВР є кілька поданих тематичних законопроектів.
Мовний закон Ківалова-Колесніченка визнали неконституційним через процедурні порушення

Мовний закон Ківалова-Колесніченка визнали неконституційним через процедурні порушення 28.02.2018

Конституційний Суд України визнав мовний закон 2012 року неконституційним, оскільки він був прийнятий із порушеннями. Закон втратив чинність, рішення суду оскаржене бути не може.
Конституційний суд України виніс рішення щодо мовного закону Ківалова-Колесніченка

Конституційний суд України виніс рішення щодо мовного закону Ківалова-Колесніченка 28.02.2018

Подробиці ухвали поки невідомі, але їх обіцяють невдовзі оприлюднити. Закон свого часу викликав чимало протестів в Україні.

Мовний закон Колесніченка-Ківалова: без наслідків, але з вибуховим потенціалом

Мовний закон Колесніченка-Ківалова: без наслідків, але з вибуховим потенціалом 16.11.2016

Конституційний суд починає розгляд подання щодо скасування "мовного закону". Цей документ так і не вплинув на мовну ситуацію. Тим не менше, через нього знову і знову лихоманить суспільство.
Не всі нацменшини хочуть «захисту» від Колесніченка

Не всі нацменшини хочуть «захисту» від Колесніченка 13.06.2012

Представники національних меншин України піддали критиці законопроект про мовну політику, ухвалений у першому читанні. Вони застерігають, що закон покликаний підтримати не їхні мови, а лише російську.