На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Закон Колесніченка-Ківалова".

Ухвалення закону "Про засади державної мовної політики", що також відомий як "закон Колесніченка-Ківалова", стало однією з найгучніших політичних подій в Україні 2012 року. Закон набув чинності 10 серпня 2012 року. 28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав "закон Колесніченка-Ківалова" неконституційним і таким, що втратив чинність. Противники закону стверджували, що документ спрямований на русифікацію України, несе загрозу державності та навіть є кроком до впровадження офіційної двомовності. Прийняття закону супроводжувалося акціями протесту, застосуванням сили бійцями спецпідрозділу "Беркут", голодуванням, блокуванням парламентської трибуни та бійками у сесійній залі. Закон визначав українську мову державною. Водночас 18 мов (серед них перша у списку - російська) визначалися регіональними мовами або мовами меншин України. На території, де понад 10 відсотків населення є носіями такої мови (або, коли менше, за рішенням місцевої ради), місцеві органи влади й органи місцевого самоврядування могли ухвалювати акти, працювати, вести діловодство регіональною мовою. Те саме стосувалось бюлетенів для виборів та референдумів, роботи судів та органів слідства, ЗМІ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.