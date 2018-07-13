 Законопроект про санкції щодо ″Північного потоку-2″ внесено в Конгрес США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Законопроект про санкції щодо "Північного потоку-2" внесено в Конгрес США

У внесеному до Конгресу США законопроекті йдеться про те, що санкції проти "Північного потоку-2" дозволять країнам-членам НАТО уникнути політичних маніпуляцій з боку Росії.

Конгрес США

Капітолій, Вашингтон

У Конгрес США внесли законопроект про санкції щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив сенатор-республіканець від штату Вайомінг Джон Баррасо на своєму сайті в середу, 18 липня.

У законопроекті під назвою "Про припинення російської енергетичної агресії" йдеться про те, що санкції проти газогону дозволять країнам-членам НАТО уникнути примусу та політичних маніпуляцій з боку Росії. "Такі країни, як Німеччина, повинні скорочувати обсяги природного газу, які вони закуповують у Росії, а не зібльшувати їх", - заявиви Баррасо. Раніше "Північний потік-2" критикував також президент США Дональд Трамп, який заявив, що Німеччина стала "заручницею" РФ.

DW.COM

Газогін "Північний потік-2" є економічним проектом та не має загрожувати статусу України, як транзитної держави, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт. (16.07.2018)

Президент США Дональд Трамп розкритикував "Північний потік-2" та заявив, що Росія контролює Німеччину через енергетичні ресурси. (11.07.2018)

Нагадаємо, роботи зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" у Німеччині розпочалися в травні 2018 року. Угоди щодо фінансування проекту підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна становити 1220 кілометрів, він з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою.

Дивитись відео 01:30
Now live
01:30 хв

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)  

Також за темою

Belgien Nato-Gipfel

"Північний потік-2" і Дамоклів меч санкцій від Трампа 12.07.2018

Дональд Трамп під час саміту НАТО закинув Німеччині, що вона буде "повністю контролюватись Росією" та стане залежною від російського газу. Для проекту "Північний потік-2" ці закиди не означають нічого доброго.

Belgien Nato-Gipfel

Трамп з Меркель обговорили "Північний потік-2" 11.07.2018

Після зустрічі з Меркель на полях саміту НАТО Трамп заявив, що відносини між США та Німеччиною є "грандіозними". Лідери обговорили питання торгівлі, видатків на оборону та "Північний потік-2".

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018) 11.07.2018

Президент США Дональд Трамп приїхав в Бельгію на саміт НАТО і одразу спричинив скандал. Він звинуватив Німеччину у "неприйнятній" енергетичній співпраці з Росією.

Докладно

default

Нелегке життя велосипедистів в Україні

Попри всі переваги цього виду транспорту, велосипеди в містах України - радше виняток, ніж правило. 

Працівники Ryanair долучаться до страйків

Ryanair скасовує 600 рейсів через страйки

Страйки торкнуться найбільше Іспанії, Португалії, Бельгії та Ірландії. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  