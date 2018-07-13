Законопроект про санкції щодо "Північного потоку-2" внесено в Конгрес США

У Конгрес США внесли законопроект про санкції щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив сенатор-республіканець від штату Вайомінг Джон Баррасо на своєму сайті в середу, 18 липня.

У законопроекті під назвою "Про припинення російської енергетичної агресії" йдеться про те, що санкції проти газогону дозволять країнам-членам НАТО уникнути примусу та політичних маніпуляцій з боку Росії. "Такі країни, як Німеччина, повинні скорочувати обсяги природного газу, які вони закуповують у Росії, а не зібльшувати їх", - заявиви Баррасо. Раніше "Північний потік-2" критикував також президент США Дональд Трамп, який заявив, що Німеччина стала "заручницею" РФ.

Нагадаємо, роботи зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" у Німеччині розпочалися в травні 2018 року. Угоди щодо фінансування проекту підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна становити 1220 кілометрів, він з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою.