 Зайдік: Вибори в ″ДНР″/″ЛНР″ суперечать Мінським угодам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Зайдік: Вибори в "ДНР"/"ЛНР" суперечать Мінським угодам

Вибори в ОРДЛО суперечать "букві і духу" Мінських угод, заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Зайдік. Київ наполягає, що вибори можуть відбутися лише за українським законом.

Мартін Зайдік

Мартін Зайдік

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Зайдік заявив у середу, 19 вересня, що проведення виборів у окремих районах Донецької і Луганської областей суперечить Мінським угодам.

"На мою думку, вибори в ОРДО і ОРЛО не відповідають ані букві, ані духу Мінських угод", - заявив Зайдік після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, цитує агенція "Інтерфакс-Захід". Нагадаємо, що 7 вересня "депутати" так званих "народних рад" самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі ухвалили постанови про проведення 11 листопада виборів своїх ватажків та "депутатів".

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Призначені на листопад самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" вибори є нелегітимними та порушують логіку мінських угод. Про це в інтерв'ю DW заявив спецпредставник США щодо України Курт Волкер. (12.09.2018)

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Прес-секретарка другого президента України, представника Києва у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook зазначила, що проведення так званих "виборів" у ОРДЛО " порушує зобов'язання РФ як сторони Мінських угод і ставить під загрозу весь Мінський процес".

"Вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише за українським законом, за участі українських партій та ЗМІ, за моніторингу міжнародних спостерігачів, з дотриманням стандартів ОБСЄ", - зазначила Оліфер.

Донбас - одна з найбільш замінованих територій в світі

За підсумками засідання ТКГ із врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Зайдік повідомив, що Схід України став однією з найбільш замінованих територій світу.

"Робоча група з безпеки обговорювала питання дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, а також розмінування. Зазначалося, що Схід України став однією з найбільш замінованих територій у світі", - зазначив Зайдік. 

Координатор групи з безпеки Ертурул Апакан відзначив важливість "гуманітарного розмінування і системного підходу до нього", повідомив спецпредставник ОБСЄ.

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