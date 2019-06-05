Загострення на Донбасі: двоє загиблих українських військових

В Україні у п'ятницю, 7 червня, загострилася ситуація на Донбасі. Через обстріли бойовиків двоє українських військових загинули та восьмеро поранені, передає прес-центр штабу Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики тричі обстріляли українські позиції. Зокрема, двічі поблизу Павлополя з великокаліберних кулеметів та в районі Гнутового зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС. Поблизу Новолуганського військові потрапили під вогонь з артилерійських 122 мм систем та 120 мм мінометів. Також бойовики накрили вогнем позиції ООС біля Травневого з БМП і автоматичних станкових гранатометів та поблизу Зайцевого з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У прес-центрі зазначили, що українські підрозділи "давали адекватну відповідь на кожний обстріл противника" та запевнили, що війська ООС контролюють бойовиків на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню.

Нагадаємо, кілька днів тому представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма ініціював заборону "вогню у відповідь" на Донбасі з боку українських військових. Пізніше він пояснив, що мав на увазіситуації "очевидних провокацій, що здійснюються з районів із цивільними об'єктами".