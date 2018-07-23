Загострення в Секторі Гази: двоє загиблих

В Секторі Гази на кордоні з Ізраїлем знов загострилась ситуація. Через заворушення у п'ятницю, 27 липня, загинув 14-річний підліток та 43-річний чоловік, повідомило міністерство охорони здоров'я палестинського регіону, передає агенція dpa. Ще понад 200 людей отримали поранення.

Заворушення поновились через те, що напередодні один з палестинців увірвався в нелегальне ізраїльське поселення на Західному Березі річки Йордан та напав з ножем на жителів. Через це загинув один ізраїльтянин, ще двоє отримали поранення. Армія Ізраїлю повідомила, що нападник був застрелений військовими. Ізраїль заявив, що у поселенні буде збудовано сотні нових домівок.

Армія Ізраїлю повідомила, що в п'ятничних демонстраціях в Газі взяли участь близько семи тисяч людей. За даними військових, деякі демонстранти кидали в правоохоронців каміння, каністри та шини.

На Храмовій горі в Єрусалимі також відбулись зіткнення палестинців з ізраїльською поліцією. Після п'ятничної молитви віруючі почали кидати каміння та феєрверки в поліцейських. Понад 40 палестинців отримали поранення, понад 20 були затримані.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають припинити блокаду регіону та дозволити їм повернутися на територію Ізраїлю.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. З цього часу в Секторі Гази загинуло понад 150 людей.