 Загадкові вибухи в Данії: поліція затримала підозрюваного шведа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Загадкові вибухи в Данії: поліція затримала підозрюваного шведа

Після вибуху біля податкової інспекції Данії поліція затримала одного підозрюваного - він громадянин Швеції. Про зв'язок з іншим загадковим вибухом у Копенгагені поки інформації нема.

Пошкоджена вибухом будівля податкової інспекції Данії в Копенгагені

Пошкоджена вибухом будівля податкової інспекції Данії в Копенгагені

Поліція затримала 22-річного громадянина Швеції, якого підозрюють у організації вибуху біля будівлі податкової інспекції Данії. Про це повідомив у середу, 14 серпня, старший інспектор поліції Копенгагена Йорген Берген Сков. Очікується, що підозрюваного видадуть Данії. Інший підозрюваний, 23-річний швед, поки перебуває на свободі.

"Ми провели обшуки за кількома адресами у Швеції. Ми також затримали автомобіль, який, на нашу думку, використовувався зловмисниками", - розповів Сков. Затримання відбулися у шведському місті Мальме, яке з Копенгагеном з'єднує міст через протоку Ересунд.

Нагадаємо, 6 серпня поряд з податковою інспекцією в Копенгагені пролунав потужний вибух, який пошкодив фасад і вибив вікна. Дві людини, які перебували в будівлі, не постраждали. Поранень від уламків зазнав один перехожий. Поліція тоді нічого не могла сказати щодо причин вибуху, однак одразу виключила нещасний випадок.

У ніч на 10 серпня в Копенгагені пролунав другий вибух, біля відділку поліції. Від нього ніхто не постраждав. Водночас інспектор Сков заявив, що на зв'язок між двома інцидентами поки нічого не вказує.

DW.COM

У Копенгагені вдруге за тиждень прогримів вибух

У столиці Данії Копенгагені вдруге за тиждень стався вибух, цього разу біля поліцейського відділку. Постраждалих намає. (10.08.2019)  

Потужний вибух у Копенгагені: поліція заявляє про напад

Внаслідок вибуху в столиці Данії був сильно пошкоджений фасад будівлі податкової інспекції. Поранення отримала одна людина. Правоохоронці та урядовці кажуть про навмисні дії. (07.08.2019)  

Вибухи на арсеналі в Красноярському краї Росії: постраждали 12 людей

Внаслідок вибухів та пожежі на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії евакуювали понад дев'ять тисяч людей. Існує небезпека підриву окремих боєприпасів. (06.08.2019)  

Також за темою

Dänemark Explosion in Kopenhagen

У Копенгагені вдруге за тиждень прогримів вибух 10.08.2019

У столиці Данії Копенгагені вдруге за тиждень стався вибух, цього разу біля поліцейського відділку. Постраждалих намає.

Denämark Explosion in Kopenhagen

Потужний вибух у Копенгагені: поліція заявляє про напад 07.08.2019

Внаслідок вибуху в столиці Данії був сильно пошкоджений фасад будівлі податкової інспекції. Поранення отримала одна людина. Правоохоронці та урядовці кажуть про навмисні дії.

Dänischer U-Boot-Kapitän Peter Madsen

Данському винахіднику загрожує довічне ув'язнення за вбивство журналістки 16.01.2018

Представники прокуратури Данії вимагають довічного ув'язнення для данського винахідника Петера Мадсена за вбивство шведської журналістки Кім Волл.

Реклама

Докладно

Логотип російської державної корпорації Росатом

Вибух реактивної установки на полігоні в Росії: що відомо

Поступово стають відомими обставини вибуху реактивної установки на полігоні в РФ. DW зібрала основні факти.  

Причиною падіння ВВП ФРН називають скорочення експорту

ВВП Німеччини у другому кварталі скоротився

Причиною падіння економіки Німеччини називають скорочення експорту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  