Загадкові вибухи в Данії: поліція затримала підозрюваного шведа

Поліція затримала 22-річного громадянина Швеції, якого підозрюють у організації вибуху біля будівлі податкової інспекції Данії. Про це повідомив у середу, 14 серпня, старший інспектор поліції Копенгагена Йорген Берген Сков. Очікується, що підозрюваного видадуть Данії. Інший підозрюваний, 23-річний швед, поки перебуває на свободі.

"Ми провели обшуки за кількома адресами у Швеції. Ми також затримали автомобіль, який, на нашу думку, використовувався зловмисниками", - розповів Сков. Затримання відбулися у шведському місті Мальме, яке з Копенгагеном з'єднує міст через протоку Ересунд.

Нагадаємо, 6 серпня поряд з податковою інспекцією в Копенгагені пролунав потужний вибух, який пошкодив фасад і вибив вікна. Дві людини, які перебували в будівлі, не постраждали. Поранень від уламків зазнав один перехожий. Поліція тоді нічого не могла сказати щодо причин вибуху, однак одразу виключила нещасний випадок.

У ніч на 10 серпня в Копенгагені пролунав другий вибух, біля відділку поліції. Від нього ніхто не постраждав. Водночас інспектор Сков заявив, що на зв'язок між двома інцидентами поки нічого не вказує.