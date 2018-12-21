 ″Завершення епохи″: у ФРН закрили останню кам′яновугільну шахту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Завершення епохи": у ФРН закрили останню кам'яновугільну шахту

Видобуток кам'яного вугілля в Німеччині припинено. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав це "завершенням епохи".

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії закриття шахти

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії закриття шахти в місті Боттроп

У Німеччині закрилася остання шахта з видобутку кам'яного вугілля. В урочистій церемонії, що відбулася в п'ятницю, 21 грудня, на шахті Prosper-Haniel в місті Боттроп у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія, взяв участь президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). У своєму виступі Штайнмаєр наголосив, що цей етап знаменував "завершення епохи". "Без вугілля історія Німеччини розвивалася б по-іншому", - наголосив президент ФРН, цитує агенція новин epd.

Президент ФРН високо оцінив тяжку і небезпечну працю гірників. Штайнмаєр також подякував профспілкам, які разом з державою сприяли мирному і відповідальному згортанню видобутку кам'яного вугілля в Німеччині. Саме таке згортання Штайнмаєр назвав "історичним досягненням". Вугільна галузь була "важливою частиною німецької історії", додав Штайнмаєр, слова якого наводить агенція новин dpa.

Юнкер: Без вугілля не було б ЄС

Водночас голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер, котрий також був присутній на цій урочистій церемонії, наголосив на важливості вугілля в процесі об'єднання Європи. На тлі цього Юнкер нагадав про створення на початку 1950-х років Європейської спільноти з вугілля та сталі, що стала важливим етапом на шляху створення Європейського Союзу.

Нагадаємо, 2007 року Бундестаг вирішив поетапно згорнути до 2018 року вуглевидобувну галузь у Німеччині, котра щороку поглинала багато мільярдів дотаційних коштів. Причиною такого рішення став брак конкурентоспроможності німецького вугілля, порівняно з набагато дешевшим імпортним вугіллям. Високі стандарти безпеки та надзвичайно глибокий рівень залягання пластів кам'яного вугілля в Рурській області зробили його розробку й видобуток набагато дорожчими, ніж у інших частинах світу.

Дивитись відео 03:12
Now live
03:12 хв

Фактчек DW: електроенергія українських ТЕС найдорожча у світі? (05.12.2018)

DW.COM

У Німеччині протестують проти відмови від вугілля

Німецькі вугільники незадоволені планами уряду щодо відмови від корисної копалини. Конфлікт точиться, зокрема, довкола Гамбахського лісу. (24.10.2018)  

Вугільна доба в Німеччині добігає кінця

Через понад сто років після заснування одна з трьох вугільних шахт, які досі працювали в Німеччині, закривається. На дві інші така ж доля чекає 2018 року. Але без вугілля енергетика ФРН поки що обходитися не зможе. (18.12.2015)  

У ФРН тисячі громадян протестують проти вугілля в енергетиці

Протести відбулися напередодні кліматичної конференції ООН. Активісти вимагають від уряду припинити використання вугілля в електроенергетиці. (01.12.2018)  

Боттроп: як останнє шахтарське місто Німеччини стане центром інновацій

У вугільному серці Німеччині - Рурі - закривається остання копальня. Мономісто Боттроп, яке десятиліттями жило з видобутку вугілля, заздалегідь підготувалося до цього. (21.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: електроенергія українських ТЕС найдорожча у світі? (05.12.2018)  

Реклама

Докладно

Представники Московського патріархату запевняють: їхня церква має лише духовний зв’язок з РПЦ. Чи так це насправді?

Чому УПЦ МП не хоче вважатися "російською" (відео)

УПЦ МП категорично не хоче змінювати назву і заявляє, що не має юридичного зв'язку з РПЦ. За що розпочалася боротьба? 

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії закриття шахти

У Німеччині закрили останню кам'яновугільну шахту

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав це "завершенням епохи". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  