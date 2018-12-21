"Завершення епохи": у ФРН закрили останню кам'яновугільну шахту

У Німеччині закрилася остання шахта з видобутку кам'яного вугілля. В урочистій церемонії, що відбулася в п'ятницю, 21 грудня, на шахті Prosper-Haniel в місті Боттроп у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія, взяв участь президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). У своєму виступі Штайнмаєр наголосив, що цей етап знаменував "завершення епохи". "Без вугілля історія Німеччини розвивалася б по-іншому", - наголосив президент ФРН, цитує агенція новин epd.

Президент ФРН високо оцінив тяжку і небезпечну працю гірників. Штайнмаєр також подякував профспілкам, які разом з державою сприяли мирному і відповідальному згортанню видобутку кам'яного вугілля в Німеччині. Саме таке згортання Штайнмаєр назвав "історичним досягненням". Вугільна галузь була "важливою частиною німецької історії", додав Штайнмаєр, слова якого наводить агенція новин dpa.

Юнкер: Без вугілля не було б ЄС

Водночас голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер, котрий також був присутній на цій урочистій церемонії, наголосив на важливості вугілля в процесі об'єднання Європи. На тлі цього Юнкер нагадав про створення на початку 1950-х років Європейської спільноти з вугілля та сталі, що стала важливим етапом на шляху створення Європейського Союзу.

Нагадаємо, 2007 року Бундестаг вирішив поетапно згорнути до 2018 року вуглевидобувну галузь у Німеччині, котра щороку поглинала багато мільярдів дотаційних коштів. Причиною такого рішення став брак конкурентоспроможності німецького вугілля, порівняно з набагато дешевшим імпортним вугіллям. Високі стандарти безпеки та надзвичайно глибокий рівень залягання пластів кам'яного вугілля в Рурській області зробили його розробку й видобуток набагато дорожчими, ніж у інших частинах світу.