Жінки у Нацгвардії: як втілюються гендерні зміни (відео)

Віднедавна у Національній гвардії жінки можуть обіймати традиційно "чоловічі" посади. Дивіться репортаж DW про перших в НГУ жінок-кінологів.
В 2015 році Радбез ООН ухвалив резолюцію "Жінки.Мир. Безпека". На ії виконання в Україні затвердили Національний план дій і почали залучати більше жінок до правоохоронної та військової діяльності, а також сприяти жіночому лідерству в цих структурах. Тепер для жінок відкриті майже усі спеціальності, які раніше було суто чоловічими. Кінологи, льотчики, командири в морській піхоті, на флоті. Дивіться репортаж DW про перших в НГУ жінок-кінологів.
Українська армія підвищує боєздатність та дедалі більше укомплектовується за рахунок контрактників. Але позиційна війна на Донбасі не сприяє високому бойовому духові, стверджують експерти та ветерани. (22.04.2016)
Міносвіти вирішило не фінансувати друк шкільних підручників, які містять гендерну дискримінацію. DW з’ясовувала, чи школярам досі нав’язуються стереотипи про маму-домогосподарку, стомленого після роботи тата тощо. (12.01.2018)