Жінки у Нацгвардії: як втілюються гендерні зміни (відео)

В 2015 році Радбез ООН ухвалив резолюцію "Жінки.Мир. Безпека". На ії виконання в Україні затвердили Національний план дій і почали залучати більше жінок до правоохоронної та військової діяльності, а також сприяти жіночому лідерству в цих структурах. Тепер для жінок відкриті майже усі спеціальності, які раніше було суто чоловічими. Кінологи, льотчики, командири в морській піхоті, на флоті. Дивіться репортаж DW про перших в НГУ жінок-кінологів.