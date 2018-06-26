 Жінки у Нацгвардії: як втілюються гендерні зміни (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.06.2018

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Політика й суспільство

Жінки у Нацгвардії: як втілюються гендерні зміни (відео)

Віднедавна у Національній гвардії жінки можуть обіймати традиційно "чоловічі" посади. Дивіться репортаж DW про перших в НГУ жінок-кінологів.

US-Armee bildet Soldaten in der Ukraine aus (DW/F. Hofmann)

В 2015 році Радбез ООН ухвалив резолюцію "Жінки.Мир. Безпека". На ії виконання в Україні затвердили Національний план дій і почали залучати більше жінок до правоохоронної та військової діяльності, а також сприяти жіночому лідерству в цих структурах. Тепер для жінок відкриті майже усі спеціальності, які раніше було суто чоловічими. Кінологи, льотчики, командири в морській піхоті, на флоті. Дивіться репортаж DW про перших в НГУ жінок-кінологів. 

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Аудіо й відео до теми

Нацгвардія України: факти і курйози (26.03.2018)  

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