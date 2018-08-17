 Журналістка Мешале Толу повернулася до ФРН після ув′язнення в Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

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Новини

Журналістка Мешале Толу повернулася до ФРН після ув'язнення в Туреччині

Німецька журналістка, яка тривалий час перебувала у турецькій в'язниці, повернулася до ФРН. Толу зазначила, що її непокоїть доля інших людей, які перебувають в турецьких тюрмах з політичних мотивів.

Мешале Толу

Мешале Толу

Німецька журналістка та перекладачка Мешале Толу (Mesale Tolu), яка впродовж кількох місяців перебувала в ув'язненні у Туреччині, в неділю, 26 серпня, прилетіла до Штуттгарта. Після повернення до ФРН Толу наголосила, що її непокоїть доля сотень журналістів, опозиціонерів, правозахисників і студентів, які залишаються в турецьких в'язницях. "Я б не сказала, що справді радію, що повернулася, оскільки я знаю, що у країні, де я була ув'язнена, нічого не змінилося", - цитує журналістку інформагенція dpa. Зокрема, чоловіку Толу і надалі заборонено залишати Туреччину.

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Випадок 34-річної Толу, поряд з іншими аналогічними справами, серйозно ускладнив відносини між ФРН і Туреччиною. Анкара закидає Толу співпрацю з терористичними організаціями лівого спрямування. Журналістка провела сім місяців в ув'язненні і в середині грудня 2017 року була випущена з в'язниці під домашній арешт. У квітні 2018 року суд в Стамбулі вирішив залишити в силі заборону на виїзд щодо Толу. Кілька днів тому заборону на виїзд скасували.

Найгучнішими процесами проти німців у Туреччині, окрім справи Толу, тривалий час було переслідування іншого журналіста - Деніза Юджеля (Deniz Yücel)  - та правозахисника Петера Штойдтнера (Peter Steudtner). Їх також довгий час тримали за ґратами, але потім випустили на волю, не забороняючи при цьому виїзд з країни.

За офіційними даними, в Туреччині з політичних мотивів в тюрмах перебувають ще семеро німецьких громадян. Серед них - 73-річний Енвер Алтайлі, який сидить в одиночній камері вже рік, не будучи офіційно ні в чому обвинуваченим. Наприкінці липня на півдні Туреччини заарештували громадянина Німеччини Денніса Е., якого запідозрили в пропаганді через соцмережі діяльності Робітничої партії Курдистану, яку вважають терористичною в ЄС, США і Туреччині.

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