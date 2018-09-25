Журналісти "Схем" заявили про підпал автомобіля програми

У місті Бровари Київської області невідомі в ніч на понеділок, 17 серпня, підпалили автомобіль водія програми "Схеми". Про це повідомили журналісти програми Михайло Ткач і Наталія Седлецька у соцмережі Facebook.

"Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили", - написав Михайло Ткач. Він додав, що останній матеріал, який знімали за допомогою цієї машини, був про те, як українські політики порушують правила дорожнього руху.

Ткач зауважив, що під час зйомок і в самому матеріалі він неодноразово наголошував, що за цим автомобілем і журналістами вели спостереження співробітники Управління державної охорони (УДО), яке охороняє також президента України. Автомобіль спалили біля будинку, де проживає водій.

Наталія Седлецька повідомила про очевидців інциденту. За її словами, вони розповіли, що перед займанням автомобіля чули "ляск". Автомобіль спершу гасили сусіди, а потім пожежники. Передня частина машини вигоріла дуже швидко.

"Слідчо-оперативна група, яка була на місці подій, оглянувши авто, звернула увагу на матеріал на передньому лівому колесі, схожий на залишки запалювальної суміші. Поліцейські взяли матеріал на експертизу. Опитали сусідів, оформили заяву", - зазначила Седлецька, додаши, що в поліції є 24 години на визначення кваліфікації справи та внесення її в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Вона нагадала, що раніше відомий юрист Андрій Портнов опублікував усі персональні дані водіїв програми, зокрема, їхні паспорти, номери автомобілів, адреси проживання, а також погрожував редакції.

За словами Седлецької, за допомогою цього автомобіля було знято велику кількість журналістських розслідувань. "Тому для мене очевидно одне: підпал пов'язаний саме з нашою професійною журналістською діяльністю, яка комусь дуже не подобається", - підсумувала Седлецька.

Поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом пожежі автомобіля поліція Київської області розпочала кримінальне провадження. Подію кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, йдеться у повідомленні на сайті управління Нацполіції в Київській області. Як зазначили правоохорнці, пошкодження отримав також автомобіль, який був припаркований поруч.

Під час слідчих дій поліція відібрала зразки для проведення експертного дослідження щодо встановлення причин займання автомобіля.

Нагадаємо, раніше Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе в квартирі ознаки встановлення прослуховувальної апаратури. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя.

Сам журналіст написав, що протягом кількох тижнів він декілька разів отримував попередження, що його "журналістська діяльність дратує високопосадовців" і щодо нього "почали активно працювати".

До цього знімальна група програми "Схеми" неодноразово заявляла про перешкоджання її професійній діяльності.

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