 Журналісти з України отримають премії Free Media Awards 2020 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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Журналісти з України отримають премії Free Media Awards 2020

Журналіст Станіслав Асєєв та програма "Схеми" з України стали лауреатами Free Media Awards 2020. Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження в світі церемонію нагородження перенесено на 2021 рік.

Журналісти з України отримають премії Free Media Awards 2020

Журналіст Станіслав Асєєв з України, фотожурналіст Азіз Карімов з Азербайджану, а також три журналістські проєкти зі Східної Європи отримають від німецького фонду Zeit-Stiftung і норвезького фонду Stiftelsen Fritt Ord премії Free Media Awards 2020.

Як заявив у вівторок, 18 серпня, глава німецького фонду Zeit-Stiftung Міхаель Ґерінґ (Michael Göring), нагороду отримають "сміливі журналісти та ЗМІ, які не дозволили урядам залякати себе, за безстрашне розкриття фактів корупції та зловживання владою". Зазначається, що через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження в світі церемонію нагородження лауреатів перенесено на 2021 рік, повідомляє агентство epd.

Крім українського журналіста Асєєва, який проживав на території самопроголошеної "ДНР" і публікувався в українських ЗМІ під псевдонімом, нагороду отримала також українська програма "Схеми" - спільний проект Radio Free Europe/Radio Liberty і телеканалу "UA: Перший".

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Також нагороду отримала російська медіакомпанія Mediazona, заснована двома членами групи Pussy Riot, та російський онлайн-портал Projekt.Media, який займається журналістськими розслідуваннями. Проєкт запустився в липні 2018 року і, серед іншого, досліджував, як російська державна компанія "Росатом" втручалася у виборчу кампанію в Болівії.

Ще один номінант - фотограф з Азербайджану Азіз Карімов, який співпрацює з Associated Press, Reuters і Los Angeles Times. З 2013 року він документує політичні протести і соціальні проблеми в регіонах Азербайджану.

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