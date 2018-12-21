Журналіста тижневика Spiegel можуть звинуватити у фінансових правопорушеннях

Викритий на брехні й вигадках журналіст німецького тижневика Spiegel Клаас Релотіус (Claas Relotius) може опинитися під слідством через імовірні фінансові правопорушення. Згідно з опублікованими в неділю, 23 грудня, даними самого тижневика, Релотіус проводив кампанії зі збору коштів буцім на допомогу дітям-сиротам у Туреччині.

Журналіст поширював зі своєї приватної електронної пошти заклики до читачів жертвувати на потреби турецьких сиріт. Гроші переказувалися на особистий рахунок Релотіуса. Про це редакції видання повідомили самі читачі.

"Скільки осіб відгукнулося на цей заклик жертвувати кошти, скільки цих коштів зрештою надійшло, та що сталося з цими грошима, на даний момент невідомо", - зазначається в повідомленні Spiegel. Так само редакція тижневика запевняє, що вона нічого не знала про цю кампанію збору коштів. Водночас всі зібрані дані щодо цих дій журналіста редакція часопису надала прокуратурі для проведення розслідування.

Кампанію збору коштів журналіст оголосив після виходу в світ його матеріалу про двох дітей-сиріт із Сирії, котрі опинилися на вулиці в Туреччині. Відповідний репортаж побачив світ у випуску Spiegel за 9 липня 2016 року. Тим часом правдивість цього матеріалу, як і багато інших, написаних Релотіусом, сумнівна, визнала редакція.

Нагадаємо, що 19 грудня редакція Spiegel повідомила, що один з її редакторів Клаас Релотіус "у значному масштабі підробляв свої розповіді та вигадував героїв". Обман було викрито після внутрішнього розслідування. Сам журналіст визнав свою провину і розірвав контракт з виданням.

Спочатку Релотіус писав для Spiegel як позаштатний співробітник, а останні півтора року мав постійний контракт на посаді редактора. З 2011 року в друкованій версії тижневика та на сайті Spiegel Online вийшло близько 60 текстів його авторства. До роботи в Spiegel журналіст працював також на кілька інших ЗМІ і навіть отримував нагороди.

Між тим видання Zeit online звернуло увагу на те, що керівництво редакції Spiegel могло б уже давно викрити обман несумлінного співробітника, якби свого часу звертало увагу на заперечення з боку його колег щодо достовірності наданих матеріалів. Приміром, ще в першій половині 2017 року редактори Spiegel TV вказували на суттєві суперечності в репортажі Релотіуса з Північного Іраку.