 Жорстке обмеження соціальних контактів у ФРН продовжили до 19 квітня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Жорстке обмеження соціальних контактів у ФРН продовжили до 19 квітня

Жорстке обмеження соціальних контактів діятиме в Німеччині й на Великдень, таке рішення ухвалили представники земель спільно з німецькою канцлеркою. Меркель закликала утриматись від поїздок до родичів на свята.

канцлерка Німеччини Анґела Меркель

За словами Меркель, Німеччина ще далеко від мети в питанні коронавірусу

Німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на свята. Рішення продовжити заходи щонайменше до 19 квітня ухвалили в середу, 1 квітня, під час відеоконференції керівники федеральних земель Німеччини та канцлерка країни Анґела Меркель (Angela Merkel), повідомляє агенція dpa. Згідно з ним, соціальні контакти за межами власного помешкання мають бути зведені до мінімуму.

"Пандемія не знає святкових днів", - заявила після засідання Анґела Меркель та закликала жителів Німеччини залишатися сильними і дотримуватися правил. За її словами, наразі заходи з обмеження соціальних контактів дотримуються досить добре.

Вірус досі поширюється швидко

Під час наради з лідерами земель німецька канцлера наголосила: "Ми ще далеко від того, чого маємо досягти". Наразі зарано говорити про послаблення обмежувальних заходів, тому люди мають відмовитися від приватних подорожей, додала Меркель.

"Динаміка поширення коронавірусу (SARS-CoV-2) у Німеччині все ще надто висока. Тому ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб уповільнити швидкість зараження та підтримувати нашу систему охорони здоров'я. Скорочення контактів продовжує відігравати вирішальну роль у цьому", - ідеться у спільній заяві за підсумками засідання. Після Великодня, який у Німеччині святкують цього року 12 квітня, представники земельних урядів та канцлерки мають зібратися ще раз та оцінити ситуацію.

Додаток для відстеження переміщення хворих на коронавірус

Канцлерка ФРН також висловилася щодо використання так званих трекінгових додатків для телефонів, які мають відстежувати переміщення хворих на коронавірус осіб. За її словами, якщо такі додатки пройдуть успішне тестування, то вона користуватиметься ними сама і радитиме їх іншим громадянам. При цьому Меркель наголосила, що використання таких додатків має відбуватися лише на добровільній основі.

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Нагадаємо, запроваджені 22 березня жорсткі заходи соціального дистанціювання в Німеччині спершу мали тривати до 6 квітня. Згідно з ними, людям заборонено збиратися в групи понад дві особи. Виняток - члени родини та ті, хто проживає разом. Спортивні вправи на свіжому повітрі дозволені за умови дотримання дистанції не менше півтора метра. Жорсткіші заходи запроваджені лише в землях Баварія та Саар, де мешканцям дозволено залишати своє помешкання лише з поважних причин.

При цьому школи по всій країні мають бути зачинені до завершення великодніх канікул, які, залежно від регіону, триватимуть до 13-24 квітня. Ресторани та інші заклади харчування, що не мають опції доставки їжі, також наразі закриті. До категорії закладів, що не є життєво необхідними і повинні припинити роботу, внесли також перукарні та тату-салони.

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