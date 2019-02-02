Жозе Моурінью погодився на штраф та ув’язнення за несплату податків у Іспанії

Відомий португальський футбольний тренер Жозе Моурінью пішов на угоду з прокуратурою Іспанії та погодився на покарання у вигляді одного року ув'язнення та штрафу в розмірі близько двох мільйонів євро за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків. Про це повідомили у вівторок, 5 лютого, в суді, який розглядав справу.

56-річний тренер під час перебування на посаді головного тренера мадридського "Реала" в 2011-му та 2012 роках не сплатив податків у розмірі близько 3,3 мільйона євро. Цю суму йому тепер теж доведеться сплатити. Моурінью передав іміджеві права одній із фірм, аби знизити ставку подоходного податку зі своєї зарплатні, зазначає агентство спортивних новин SID. Оскільки в Іспанії перше покарання терміном до двох років, як правило, призначають умовно, то тренеру не доведеться проводити час за ґратами.

Жозе Моурінью, який колись назвав себе "особливим", тренував такі відомі європейські клуби як "Челсі", "Реал", "Порту", "Інтер" та "Манчестер Юнайтед". З "Порту" та "Інтером" йому двічі вдалося виграти Лігу чемпіонів УЄФА. У грудні минулого року Моурінью звільнили з "Манчестер Юнайтед" - команда демонструвала невиразну гру та посідала місце в середині таблиці Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, з умовними термінами ув'язнення та штрафами за ухилення від сплати податків у Іспанії раніше погодилися зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.