Жовтнева революція - насильницьке захоплення влади в Росії більшовиками в 1917 році, фактично в країні відбувся державний переворот.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жовтнева революція". 25 жовтня (7 листопада) 2017 року в Росії відбувся державний переворот, у ході якого було заарештовано членів тимчасового уряду, а владу в країні насильницьким шляхом захопили більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.