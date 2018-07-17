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Жовтнева революція

Жовтнева революція - насильницьке захоплення влади в Росії більшовиками в 1917 році, фактично в країні відбувся державний переворот.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жовтнева революція". 25 жовтня (7 листопада) 2017 року в Росії відбувся державний переворот, у ході якого було заарештовано членів тимчасового уряду, а владу в країні насильницьким шляхом захопили більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Західні історики про розстріл царської сім'ї

Західні історики про розстріл царської сім'ї 17.07.2018

Миколу II та його родину розстріляли в Єкатеринбурзі в ніч з 16 на 17 липня 1918 року. Як оцінюють цю трагічну подію історики в Німеччині та в Австрії?
100 років Жовтневої революції. Як німецька корона допомогла російському серпу перемогти

100 років Жовтневої революції. Як німецька корона допомогла російському серпу перемогти 07.11.2017

Російську Жовтневу революцію за радянських часів зображали як перемогу робітників та селян над царизмом. Але небагато хто знає, що до її перемоги долучився німецький кайзер. У 1917 році він допомагав більшовикам.
Коментар: Мовчання до 100 річниці Жовтневої революції

Коментар: Мовчання до 100 річниці Жовтневої революції 07.11.2017

Річниця, яку колись так урочисто святкували, й сьогодні має змусити росіян замислитися. Але Володимир Путін робить із неї власні висновки, вважає німецький історик Карл Шлеґель.

100 років потому: слідами Жовтневої революції у Києві (06.11.2017) 06.11.2017

Мітинги, демонстрації та паради на честь Жовтневої революції для більшості українців - давно забуте минуле. Про жовтневий переворот в Україні згадують здебільшого в контексті історії становлення української держави.