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Жовтнева революція - насильницьке захоплення влади в Росії більшовиками в 1917 році, фактично в країні відбувся державний переворот.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жовтнева революція". 25 жовтня (7 листопада) 2017 року в Росії відбувся державний переворот, у ході якого було заарештовано членів тимчасового уряду, а владу в країні насильницьким шляхом захопили більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російську Жовтневу революцію за радянських часів зображали як перемогу робітників та селян над царизмом. Але небагато хто знає, що до її перемоги долучився німецький кайзер. У 1917 році він допомагав більшовикам.