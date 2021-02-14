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Жоакім "Кім" Торра є іспанським юристом та політиком. Торра виступає за незалежність Каталонії. 14 травня 2018 року Кім Торра очолив уряд Каталонії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.