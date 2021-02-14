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Жоакім "Кім" Торра

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кім Торра".

Жоакім "Кім" Торра є іспанським юристом та політиком. Торра виступає за незалежність Каталонії. 14 травня 2018 року Кім Торра очолив уряд Каталонії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині

Вибори в Каталонії: проголосувати можна й на карантині 14.02.2021

На виборах до регіонального парламенту Каталонії для виборців, які перебувають на карантині, зарезервована остання година голосування.
Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії

Верховний суд Іспанії усунув з посади голову уряду Каталонії 28.09.2020

Голові уряду Каталонії Кіму Торрі заборонено обіймати державні посади упродовж 18 місяців. Це рішення може спричинити чергове загострення у протистоянні між Мадридом та Барселоною.
COVID-19: у Каталонії треба буде постійно носити маску

COVID-19: у Каталонії треба буде постійно носити маску 08.07.2020

З 9 липня в Каталонії запроваджують обов'язкове носіння масок за межами приміщень, навіть коли є можливість дотримуватися соціальної дистанції.
Лідер Каталонії розраховує домовитися з Мадридом про новий референдум

Лідер Каталонії розраховує домовитися з Мадридом про новий референдум 07.02.2020

Лідер Каталонії Кім Торра заявив, що хоче домовитися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом про дату референдуму. Торра вважає, що шлях Каталонії до незалежності є невідворотним.
Влада Іспанії відмовилась від переговорів з каталонськими сепаратистами

Влада Іспанії відмовилась від переговорів з каталонськими сепаратистами 20.10.2019

Мадрид вимагає від глави Каталонії дистанціюватись від насильства радикальних сепаратистів та налагодити зв'язок з тими каталонцями, котрі не прагнуть незалежності від Іспанії.
Новий уряд Іспанії хоче повернути Каталонії контроль над фінансами

Новий уряд Іспанії хоче повернути Каталонії контроль над фінансами 09.06.2018

Уряд соціаліста Педро Санчеса робить "жест нормалізації" щодо Каталонії, однак виключає проведення нового референдуму про незалежність регіону.
Новий каталонський уряд склав присягу та взяв курс на незалежність

Новий каталонський уряд склав присягу та взяв курс на незалежність 02.06.2018

Одразу після церемонії складання присяги новий уряд Каталонії під керівництвом Кіма Торри оголосив курс на незалежність та закликав Мадрид до діалогу.
Мадрид не затвердив новий уряд Каталонії

Мадрид не затвердив новий уряд Каталонії 21.05.2018

Іспанський уряд визнав повноваження Жоакіма Торри, однак не затвердив склад уряду. Маріано Рахой висловив сподівання, що Каталонія матиме уряд, який "вступить у діалог" з Мадридом.
Новий каталонський лідер узяв в уряд ув'язнених політиків

Новий каталонський лідер узяв в уряд ув'язнених політиків 19.05.2018

Всупереч застереженням Мадрида, новий керівник каталонського регіонального уряду Кім Торра призначив міністрами двох політиків, які перебувають за ґратами, і двох політиків-утікачів.
Новий лідер Каталонії закликає Мадрид до діалогу

Новий лідер Каталонії закликає Мадрид до діалогу 15.05.2018

На наступний день після обрання очільником уряду Каталонії Кім Торра провів зустріч у Берліні з Карлесом Пучдемоном. Політик закликав прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя до прямої зустрічі представників обох сторін.
Глава Каталонії обраний, криза не подолана

Глава Каталонії обраний, криза не подолана 14.05.2018

Парламент Каталонії обрав новим главою регіону Кіма Торру. Це призначення навряд чи сприятиме розв'язанню кризи між Барселоною і Мадридом. DW з'ясовувала, чому.
Парламент Каталонії обрав Жоакіма Торру головою регіонального уряду

Парламент Каталонії обрав Жоакіма Торру головою регіонального уряду 14.05.2018

Жоакім Торра очолить регіональний уряд Каталонії. Під час другого голосування в парламенті він отримав підтримку відносної більшості депутатів. Торра пообіцяв "збудувати Каталонську державу".
Каталонський парламент з першої спроби не обрав Кіма Торру головою уряду

Каталонський парламент з першої спроби не обрав Кіма Торру головою уряду 12.05.2018

Під час першого голосування в парламенті Каталонії кандидату на посаду голови уряду регіону Кіму Торрі забракло лічених голосів для абсолютної більшості. Наступне голосування має відбутися 14 травня.