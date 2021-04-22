Житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК)

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Житлово-експлуатаційна контора - комунальна госпрозрахункова організація.
Житлово-експлуатаційна контора піклується закріпленим за нею житловим фондом. ЖЕК стежить за станом інженерного устаткування житлових будинків, організовує проведення ремонтних робіт. Голову ЖЕКу призначає міський голова або голова районної ради.
Столичні комунальники прибрали з прибудинкових територій понад 35 тисяч автомобільних шин. Вони десятками років використовувалися як загорожі і декор для клумб чи дитячих майданчиків. Тепер на місце покришок обіцяють поставити бетонні вази й огорожу.