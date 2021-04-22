Житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК)

Голова КВУ: Партії перетворилися на аналог радянських ЖЕКів

На місцевих виборах кандидати змагаються у способах "задобрити" і "підгодувати" виборців. Але чи впливає це на вибір українців? Про це - у розмові з головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем.