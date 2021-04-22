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Житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК)

Житлово-експлуатаційна контора - комунальна госпрозрахункова організація.

Житлово-експлуатаційна контора піклується закріпленим за нею житловим фондом. ЖЕК стежить за станом інженерного устаткування житлових будинків, організовує проведення ремонтних робіт. Голову ЖЕКу призначає міський голова або голова районної ради.

Кінець ЖЕК-арту: з київських дворів прибирають автомобільні шини (22.04.2021) 22.04.2021

Столичні комунальники прибрали з прибудинкових територій понад 35 тисяч автомобільних шин. Вони десятками років використовувалися як загорожі і декор для клумб чи дитячих майданчиків. Тепер на місце покришок обіцяють поставити бетонні вази й огорожу.

І до ЖЕКу не ходи: як викликати сантехніка в Німеччині?

І до ЖЕКу не ходи: як викликати сантехніка в Німеччині? 10.01.2019

У вас тече кран, заїдає замок у дверях чи забився унітаз? Треба терміново викликати майстра! Як це відбувається в Німеччині?
Лондонська пожежа в Україні - лише питання часу?

"Лондонська пожежа" в Україні - лише питання часу? 04.07.2017

Після трагічної пожежі у Лондоні британська влада веде масштабну перевірку відповідності житлових багатоквартирних будинків вимогам протипожежної безпеки. Чи проводиться така перевірка в Україні?
В Україні зростає попит на смарт-квартири: переваги та ризики

В Україні зростає попит на "смарт-квартири": переваги та ризики 17.03.2017

В Україні дедалі більшим попитом користуються малогабаритні "смарт-квартири", які розумно спроектовані. Ціни на них нижчі, ніж на більш комфортне житло, але існують юридичні і соціальні ризики.
Голова КВУ: Партії перетворилися на аналог радянських ЖЕКів

Голова КВУ: Партії перетворилися на аналог радянських ЖЕКів 07.10.2015

На місцевих виборах кандидати змагаються у способах "задобрити" і "підгодувати" виборців. Але чи впливає це на вибір українців? Про це - у розмові з головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем.
Доба ЖЕКів в Україні добігає кінця

Доба ЖЕКів в Україні добігає кінця 20.05.2015

Після законодавчих змін в Україні до кінця року кількість ОСББ може збільшитись на 20 відсотків, кажуть експерти. Мешканці багатоквартирних будинків отримали додаткові важелі управління спільним майном.
Львівські ОСББ отримали шанс підвищити енерогозаощадження

Львівські ОСББ отримали шанс підвищити енерогозаощадження 17.10.2012

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) допомагатиме Львову заощаджувати енергію у житловому фонді. Співпрацю налагоджуватимуть з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Чи можна зробити з застарілих ЖЕКів успішні ОСББ: Досвід Донеччини

Чи можна зробити з застарілих ЖЕКів успішні ОСББ: Досвід Донеччини 21.10.2010

Уряд України планує стимулювати створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) як альтернативу ЖЕКам, а з 2015 року зробити їх обов`язковими. Найбільше ОСББ зараз на Донеччині.
Кабмін запевняє, що не заганятиме українців у житлові об'єднання

Кабмін запевняє, що не заганятиме українців у житлові об'єднання 30.07.2010

Українці неактивно гуртуються в об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Втім, їх заохочуватимуть грошима, аби, на вимогу президента Януковича, створити в Україні європейську комунальну модель.
Суперечлива інвестиція: у Києві на місці скверу постає супермаркет Billa

Суперечлива інвестиція: у Києві на місці скверу постає супермаркет Billa 16.07.2010

Трирічна боротьба місцевих мешканців поки без результатів: на місці зеленої зони відпочинку у Дарницькому районі Києва будується супермаркет Billa. Це перший такого роду конфлікт із західними інвесторами.