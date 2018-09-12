 Жителів Криму закликають збирати докази отруєння ″Кримським титаном″ | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.09.2018

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Політика й суспільство

Жителів Криму закликають збирати докази отруєння "Кримським титаном"

Українські правозахисники закликають жителів Армянська документувати отруєння шкідливими речовинами з заводу "Кримський титан". Зібрані дані можуть стати доказами для міжнародних судів.

Вивезення дітей з Армянська (4 вересня 2018 року)

Вивезення дітей з Армянська (4 вересня 2018 року)

Українські правозахисники закликають жителів міста Армянськ та тих, хто проживає в селах на непідконтрольній українській владі території неподалік підприємства "Кримський титан", ретельно документувати факти отруєння небезпечними хімічними речовинами, які викидає у повітря це підприємство.

Докази отруєння можуть бути використані в ЄСПЛ

"Люди, які постраждали від екологічного лиха мають право на компенсацію за моральну та матеріальну шкоду, оскільки багато хто з них евакуювався до інших населених пунктів, у них погіршився стан здоров'я. Але жодної інформації про це окупаційна влада людям не надає", - констатує юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко. За його словами, зібрані докази про порушення екологічних прав людей в Криму допоможуть постраждалим через Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) отримати компенсацію. Тимочко вказує на те, що всі довідки з лікарень, записи в амбулаторних картах, чеки від купівлі медпрепаратів у подальшому можуть стати підтвердженням того, що стан здоров' я людей, які проживають поблизу "Кримського титана", погіршився внаслідок викиду шкідливих хімічних речовин.

Завод Кримський титан

Завод "Кримський титан"

Основою для звернення до ЄСПЛ може також стати відмова окупаційної влади Криму надавати правдиву та вичерпну інформацію про те, що відбувається на підприємстві, кажуть правозахисники. "Це 10 стаття Конвенції про права людини, де йдеться про право на отримання  інформації. Якщо окупаційна влада відмовляється надавати офіційну інформацію, що саме сталося на "Кримському титану", то необхідно збирати ці письмові відмови", - наголошує експерт Регіонального центру з прав людини Віталій Набухотний.

Окрім Європейської конвенції з прав людини, Україна збирається використовувати для захисту людей на окупованих територіях також Конвенцію про захист Чорного моря від забруднення. Цей документ передбачає заборону не лише акваторії, але й повітряного простору. Уряд планує застосовувати цю конвенцію для отримання від РФ інформації про причини викидів на "Кримському титані" та стан забруднення поблизу Армянська.

Забруднення є, але евакуюватись зарано

За даними міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), викиди діоксиду сірки сталися 24 серпня і 4 вересня в районі розташування хімічного підприємства "Кримський титан", що поблизу адміністративної межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим.

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За два тижні міста і села довкола "Кримського титану" спорожніли, а причини і наслідки забруднення повітря досі невідомі. (09.09.2018)

Екологічне лихо на заводі "Кримський титан" засвідчило нагальність модернізації заводу. Утім, після анексії Криму інвестиції у безпеку і захист довкілля стали примарними через західні санкції. (07.09.2018)

За словами очільника міністерства Вадима Черниша, дані останнього моніторингу від 12 вересня вказують на перевищення у повітрі діоксиду сірки, проте підстав для надзвичайної ситуації та евакуації людей немає. Міністерство охорони здоров'я України радить людям у зоні ймовірного ураження хімічними речовинами часто змінювати одяг, приймати душ, а також уникати перебування в підвалах та низинах. Адже діоксид сірки - це газ, який важчий за повітря, тому він опускається в заглибини. Окрім цього, медики радять носити ватно-марлеві пов'язки, змочені розчином соди. За словами Черниша, Червоний хрест надав Україні як гуманітарну допомогу 20 тисяч ватно-марлевих. Всі пов'язки роздано по селах Херсонської області, які знаходяться біля адміністративної межі з Кримом.

Прокуратура розглядає три версії         

Тим часом правоохоронці України розслідують три версії забруднення повітря в анексованому Криму: викид шкідливих речовин унаслідок неправильної експлуатації заводу "Кримський титан"; викид через пошкодження резервуарів з відходами під час військових навчань РФ; викид з метою створення масштабної інформаційної кампанії проти України для дестабілізації ситуації на півдні Херсонщини.

Як повідомив представник прокуратури Автономної республіки Крим Євген Комаровський, у кримінальному провадженні допитано ряд свідків та потерпілих, які пояснили відомі обставини вчиненого злочину. "Проведено огляд місця події, а саме на півдні Херсонської області. На зазначеній території було відібрано зразки ґрунту, води та повітря з подальшим призначенням відповідних екологічних досліджень", - розповів він.

Прокуратура АРК також закликала усіх постраждалих внаслідок викидів шкідливих речовин заводу "Кримський титан" в окупованому Криму звертатись до правоохоронців та реєструвати скарги і заяви.

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