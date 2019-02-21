"Жест миру": Пакистан повертає Індії захопленого військового пілота

Представники пакистанських силових органів у п'ятницю, 1 березня, доставили індійського військового пілота на кордон з Індією для передачі його індійській владі.

Як інформує агенція AP, пілота, який був затриманий 27 лютого після катапультування над територією Пакистану, у супроводі військового конвою доставили з пакистанського міста Лахор до пункту пропуску на кордоні з Індією у місті Вагах. З індійського боку кордону, окрім індійських правоохоронців, зібралися також тисячі мешканців прилеглих районів, щоб привітати повернення свого співвітчизника на батьківщину.

Ісламабад заявив, що рішення повернути індійського військового є "жестом миру" з його боку. В останні дні напруження між двома державами поглибилося після того, як Індія заявила, що здійснила наприкінці лютого повітряну операцію проти бойовиків ісламістського угруповання "Джаіш-е-Мохаммад" в районі Кашміру, навколо якого точиться територіальна суперечка між державами. Це був перший подібний рейд, здійснений Індією, за кілька останніх десятиліть, що став відповіддю на кривавий теракт, скоєний угрупованням в індійському штаті Джамму та Кашмір, та який забрав життя десятків осіб. Наступного дня Пакистан також вдався до порушення повітряного простору між двома державами. 27 лютого Пакистан заявив, що збив два літаки індійських військово-повітряних сил в повітряному просторі Пакистану над штатом Кашмір. Одного з індійських пілотів, який катапультувався, затримали пакистанські військові.

У п'ятницю Пакистан також вирішив повністю відновити польоти для комерційних літаків у своєму повітряному просторі починаючи з ранку 4 березня. Також у п'ятницю чотири пакистанські аеропорти, які були закриті у зв'язку з загостренням ситуації навколо Кашміру, частково відновили свою роботу.