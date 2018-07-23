Естонія зробила безплатними міжміські автобуси у більшості регіонів

Естонія стала першою країною в Європі, яка запровадила безплатний проїзд міжміськими автобусами територією більшості країни. Про це в інтерв'ю інформагенції AFP у четвер, 26 липня, заявила міністерка економіки та інфраструктури Естонії Кадрі Сімсон.

"У Європі існують міста та регіони, де громадський транспорт є безплатним, але досі не було такої ініціативи у рамках всієї країни", - розповіла міністерка.

Цього місяця 11 із 15 регіонів балтійської країни запровадили безплатні поїздки автобусами. Ціль такого кроку - створити умови, аби люди менше переїжджали з сільської місцевості у міста, а також скоротити викиди парникових газів, уточнила Сімсон.

З цією метою парламент Естонії ще минулого року обмежив обсяги використання викопних видів палива у країні - у 2030 році вони не повинні перевищувати рівень 2012 року.

"Ми маємо знайти шляхи, як заохотити людей подорожувати в більш екологічний спосіб, наприклад, використовувати громадський транспорт", - додала Сімсон.

Як відомо, безплатні поїздки доступні в Таллінні ще з 2013 року. Мер столиці Естонії Тааві Аас розповів, що програма є успішною, навіть за стійкої динаміки збільшення кількості автомобілів у місті. Згідно з опитуванням, проведеним 2017 року, половина пасажирів громадського транспорту сказали, що почали користуватися ним частіше після скасування плати за проїзд.

Критики нової ініціативи, однак, зазначають, що безплатний проїзд міжміськими автобусами може негативно вплинути на розвиток естонської залізниці.