 Естонія закидає Росії порушення повітряного простору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

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Новини

Естонія закидає Росії порушення повітряного простору

Російський літак порушив повітряний простір Естонії, повідомили збройні сили балтійської країни. Це сталося вже втретє за цей рік.

Російський літак Ту-154 (архівне фото)

Російський літак Ту-154 (архівне фото)

Естонія заявляє, що російський літак порушив повітряний простір країни - вже втретє цього року. Через це естонське міністерство закордонних справ викликало російського посла та передало йому відповідну ноту, повідомили в понеділок, 28 жовтня, збройні сили Естонії.

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За даними естонських військових, літак міністерства внутрішніх справ РФ Ту-154 уранці 25 жовтня залетів без дозволу в повітряний простір країни біля острова Вайндло та перебував у ньому менш ніж одну хвилину, повідомляє агенція новин dpa. Хоча в літака була ввімкненна система розпізнавання, проте пілот не виходив на зв'язок з естонськими авіадиспетчерами. Не було також повідомлено про план польоту літака.

Нагадаємо, що в липні про порушення свого повітряного простору заявила Республіка Корея. Тоді упродовж дня російський стратегічний бомбардувальник двічі порушив повітряний простір країни в західній частині Японського моря. Південнокорейська військова авіація відкрила попереджувальний вогонь у відповідь на вторгнення російського військового літака.

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