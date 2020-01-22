Естонія закидає Росії викривлення історичної правди
Укладений 2 лютого 1920 року Тартуський мирний договір є чинним донині, вважає президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Натомість у Москві вважають, що договір втратив свою чинність ще 1940 року.
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що укладений 2 лютого 1920 року між Естонією та Радянською Росією Тартуський мирний договір є чинним і досі. Про це вона сказала в неділю, 2 лютого, під час урочистостей з нагоди 100-річчя підписання цього договору.
"Тартуський мирний договір був, є і залишиться свідоцтвом про народження естонської держави. І він є чинним. Естонія не приєдналася до Радянського Союзу добровільно, нас окупували", - заявила вона, цитує агенція новин dpa.
Кальюлайд підкреслила, що цей документ офіційно і дипломатично закріпив перемогу Естонії в Визвольній війні 1918-1920 років. Крім того, договір став основою для визнання Естонії в якості "суб'єкта, а не об'єкта міжнародних відносин" і суверенної держави, зазначила далі естонський президент.
Одночасно вона закликала відмовитися від перегляду повоєнних кордонів Європи. "Ми відновили нашу незалежність на основі правової спадкоємності. У той же час ми повинні поважати міжнародний консенсус щодо того, що післявоєнні кордони Європи більше не будуть перемальовуватися", - зазначила Кальюланд.
На урочистому заході, присвяченому 100-річчю підписання договору, були присутні представники Польщі, Латвії та Фінляндії. Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив про намір Варшави і Таллінна спільно протистояти прагненню РФ по-своєму тлумачити історичні події XX століття.
"Під час наших переговорів ми зійшлися на думці, що засуджуємо недавні спроби Москви спотворити, сфальсифікувати і по-новому інтерпретувати історію. Ми плануємо в найближчому майбутньому продовжити наші дії, спрямовані проти цих спроб", - підкреслив він після зустрічі в Тарту з естонським колегою Урмасом Рейнсалу.
У свою чергу, Рейнсалу заявив, що 100-річчя Тартуського мирного договору є святковим днем, який не можуть затьмарити спроби третіх країн сфальсифікувати історичні факти. Солідарність з Естонією і Польщею також висловив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс. "Ми продовжимо боротьбу за історичну істину і будемо і далі наполягати на цих історичних фактах", - підкреслив він.
Тартуський мирний договір
Тартуський (Юр'ївський) мирний договір був підписаний 2 лютого 1920 між Радянською Росією і Естонією та визнає незалежність естонської держави. Москва вважає, що після приєднання Естонії до СРСР в 1940 році Тартуському договір втратив свою силу, а Таллінн наполягає на продовженні його дії, розглядаючи події 1940 року як окупацію.
Наприкінці січня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що 1940 року Естонія втратила статус суб'єкта міжнародного права після вступу до складу СРСР. Відтоді Тартуський договір, за її словами, втратив свою чинність, оскільки сторони, які його підписали, виявилися в складі однієї держави.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Руїни як свідки війни
Важко повірити, що 1945 року німецькі міста були розбомблені так само вщент, як сьогодні деякі міста в Іраку чи Сирії. Зруйновані під час війни і більше ніколи не відбудовані - руїни в самісінькому серці того чи іншого німецького міста досі нагадують про жахи війни. Цих мовчазних свідків небагато. Йдеться передусім про сакральні будівлі на кшталт Меморіальної церкви кайзера Вільгельма у Берліні.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
"Порожній зуб" Берліна
Збудована у неоромантичному стилі та освячена у 1895 році церква кайзера Вільгельма в Берліні загорілася після однієї з повітряних атак Антигітлерівської коаліції 23 листопада 1943 року. Руїну головної вежі церкви заввишки 71 метр після закінчення війни зберегли як меморіал, доповнивши її 1961 року ще чотирма будівлями, зокрема, новою церквою. Берлінці прозвали руїну "порожнім зубом".
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Корисна руїна
Історія церкви францисканського монастиря у районі Берлін-Мітте сягає 1250 року. Монастир було розпущено 1539 року в період Реформації. 3 квітня 1945 року церкву охопило "полум’я з небес". Руїну церкви було укріплено та взято під охорону, тож з усього комплексу лише вона збереглася до наших днів. Після реставрації з 2004-го року у ній проводять виставки, театральні постановки та концерти.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Жалоба просто неба
Ця зруйнована і більше ніколи не відбудована церква у Старому місті в Кельні носить ім'я святого Альбана. На фото - рештки хорів. У наші дні руїна церкви отримала функцію меморіала загиблих у війні. Всередині колишнього храму "Батьки в жалобі" закликають до миру – це скульптура Ернста Барлаха за ескізом німецької художниці Кете Колльвіц.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Уціліла цінність
Неподалік від церкви святого Альбана розташовувалась церква святої Колумби, одна з найстаріших приходських церков Кельна. Перший її камінь було закладено ще 980 року. Усе, що залишилося після майже цілковитого знищення церкви в 1943 році, - статуя Діви Марії та рештки середньовічного муру.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Музей для руїни
Саме для цієї статуї Марії вже в 1947-1950 роках на тому ж місці в руїнах спорудили восьмикутну каплицю. Кельнці прозвали її "Мадонною в руїнах". 1956-57 року каплицю Діви Марії доповнили квадратною каплицею Святих Дарів. Справжнім архітектурним шедевром зрештою стало те, що 2007 року рештки церкви святої Колумби повністю інтегрували в новобудову Архієпископського музею єпархії.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Перлина німецького бароко
Цербстський замок в Саксонії-Ангальт був резиденцією князя Ангальт-Цербста. Новобудова була запланована в XVII столітті як комплекс з трьох частин і належала до найвизначніших будівель у стилі бароко в Середній Німеччині. У дитинстві сюди часто навідувалася до родичів принцеса Софі Августа Фрідеріке фон Ангальт-Цербст, яка згодом стала відома світу як російська цариця Катерина ІІ.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Надія на нове життя
У квітні 1945 року внаслідок бомбардування замок Цербст згорів. Цінне внутрішнє убранство було повністю знищене. Замок можна було б відбудувати, але з політичних міркувань цю ідею відхилили. Лише східне крило вдалося врятувати від цілковитого знесення. Спеціальний фонд дбає про його збереження донині. Ентузіасти не втрачають надії колись повністю відбудувати хоча б цю частину Цербстського замку.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
У бетоні навіки
Це хоч і не руїна, але однозначно меморіальний пам’ятник – дюссельдорфський бункер часів Другої світової війни спорудили у 1940-их роках, замаскувавши під церкву. З 1949 року бункер насправді став церквою. Будівля, що охороняється законом як архітектурна пам'ятка, - унікальна і вважається найстабільнішим храмом у світі. У наші дні бункер є не лише церквою, а й меморіалом та місцем для виставок.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Церква як орієнтир для бомбардувальників
Історія головної церкви святого Миколая в Гамбургу сягає ще 1195 року. Після пожежі в 1842 році було споруджено новий храм у стилі неоготики. Остаточно будівництво завершили 1874 року. Вежа заввишки 147 метрів певний час навіть була найвищою будівлею в світі. 28 липня 1943 року церква згоріла вщент після того, як авіація Антигітлерівської коаліції розбомбила Гамбург.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Гамбург і "Гоморра"
Уціліли лише вежа та підвальна частина церкви. До сьогодні вони - як відкрита рана. Після війни сенат Гамбурга ухвалив рішення не відбудовувати церкву. Руїни церкви святого Миколая присвятили "жертвам війни та панування насильства у період з 1933 по 1945 роки". У підвалах створили документаційний центр. Постійна експозиція представляє відвідувачам "Гоморру 1943-го - знищення Гамбурга з повітря".
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Іноді кінець - це лише початок
У 1945 році Фрауенкірхе, перлина барокового Дрездена, взірець протестантського храму лежала в руїнах. Нищівні повітряні атаки у лютому 1945 року церква Божої Матері ще витримала, проте наступного дня після вогняного штурму масивний кам’яний купол обрушився. Руїни довгий час слугували меморіальним пам’ятником-застереженням проти війни та знищення. Для відбудови Фрауенкірхе НДР бракувало грошей.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
З надією проти руїни
У 1996 році, вже після возз’єднання Німеччини, почався дев'ятирічний процес відбудови Фрауенкірхе. В нову будівлю інтегрували оригінальні уламки церкви. У фінансуванні проекту обсягом 180 мільйонів євро взяли участь 16 фондів з Німеччини та з-за кордону. Люди з усього світу робили пожертви, таким чином встановивши пам’ятник надії на порозуміння між народами.
Руїни Другої світової війни як меморіали миру
Уламки як частини нового єдиного цілого
У 1947 році церква Воскресіння Христового у Пфорцгаймі стала першою церквою, збудованою в Німеччині після Другої світової війни. 30 тисяч цеглин для неї відкопали й зібрали на руїнах будинків навколо та ретельно очистили. Споруджена з руїн ця церква стала не лише символом нового початку, а й взірцем для ще 46 таких церков у знищених війною німецьких містах.