 Ердоган склав присягу президента Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Ердоган склав присягу президента Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган знову став президентом Туреччини. Перемога на виборах у червні завершила перехід до президентської форми правління, що забезпечило істотне розширення його повноважень.

Ердоган під час церемонії присяги

Ердоган під час церемонії присяги

Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 9 липня, знову вступив на посаду президента Туреччини. Під час короткої церемонії приведення до присяги Ердоган поклявся зберігати вірність принципу верховенства права і захищати демократичну і світську республіку. Пізніше у цей же день президент Туреччини має намір представити новий кабінет міністрів.

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Німеччину на церемонії вступу на посаду представляє колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Участь у таких заходах колишніх посадових осіб є "досить поширеною практикою", пояснили у німецькому МЗС. Російську делегацію очолює прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Розширення повноважень Ердогана

Президентські і парламентські вибори, що відбулись у Туреччині 24 червня, закінчилися перемогою чинного президента Ердогана та його партії. Цими виборами був завершений перехід до президентської форми правління, яка значно розширила повноваження Ердогана.

Тепер він виконуватиме роль не лише глави держави, але також і глави уряду. Ердоган отримує можливість видавати укази, які мають силу законів. Пост прем'єр-міністра скасовується. Досі посада президента мала радше церемоніальні функції.

Масові звільнення держслужбовців

Напередодні приведення Ердогана до присяги в Туреччині було звільнено понад 18 тисяч держслужбовців. Приводом для рішення послужили ймовірні зв'язки з терористичними угрупованнями або діяльність, спрямована проти безпеки держави.

МЗС ФРН висловило стурбованість ситуацією. Федеральний уряд закликав Туреччину дотримуватися "критеріїв правової держави".

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