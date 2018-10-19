Ердоган: Саудівська Аравія давно планувала вбивство Хашоггі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що чиновники у саудівському консульстві в Стамбулі та спецагенти з Ер-Ріяда задовго планували вбивство журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі. Про наявність "переконливих свідчень" цього турецький лідер заявив у вівторок, 23 жовтня.

Він також зазначив, що співробітники дипломатичної установи проводили розвідку в лісі неподалік ще до інциденту, тоді як спецкоманда з Саудівської Аравії прилетіла за день до вбивства. Ердоган також закликав короля Салмана видати 18 підозрюваних у зв'язку з убивством Хашоггі для проведення суду в Туреччині. "Це політичне вбивство", - наголосив він, передає агентство AFP. Президент Туреччини переконаний, що всі відповідальні мають бути покарані, незалежно від рангу, як виконавці, так і замовники.

Територія саудівського консульства у Стамбулі

"Де тіло Джамаля Хашоггі?", - запитав Ердоган, спростувавши тим самим повідомлення ЗМІ про виявлення тіла Хашоггі. Він підтвердив, що в саудівському консульстві був використаний "дублер" журналіста, аби зімітувати, що той залишив дипустанову. За даними турецької влади, у консульстві навмисне вимкнули систему спостереження якраз перед убивством Хашоггі.

Поточна ж версія Саудівської Аравії пояснює смерть журналіста ситуацією, яка вийшла з-під контролю: начебто почалася "кулачна бійка", у якій Хашоггі і загинув.

Інші припущення з Ер-Ріяда, зроблені на правах анонімності, кажуть про задушливий захват, який немолодий чоловік не пережив.