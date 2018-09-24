Ердоган розраховує на нову главу у відносинах із ФРН

Президент Туреччини сподівається на розбудову відносин з Німеччиною на основі взаємних інтересів. Він також очікує жорсткіших дій Берліна щодо Робітничої партії Курдистану та прибічників Фетхуллаха Гюлена.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний, що Берлін та Анкара "зобов'язані" розбудовувати відносини "на основі двосторонніх інтересів". Про це йдеться у його статті в німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка вийшло друком у четвер, 27 вересня. Цього дня Ердоган прибуває до ФРН із триденним державним візитом.
Президент Туреччини висловився за тіснішу співпрацю між двома країнами, зокрема, з огляду на "односторонній та нерозважливий підхід американського уряду" в торговельній політиці.
Ердоган зазначив, що і для Німеччини, і для Туреччини важливим є "дієве протистояння" ворожості до ісламу. Він висловив занепокоєння підйомом правого радикалізму та "інституціональним расизмом", котрі є "найбільшою загрозою вільному демократичному ладу в ЄС".
Президент Туреччини також висловив очікування, що Німеччини вживатиме жорсткіших дій щодо Робітничої партії Курдистану (РПК) та руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.
Нагадаємо, в останні роки Реджеп Таїп Ердоган неодноразово демонстративно конфліктував із Німеччиною та ЄС. Відносини між Берліном та Анкарою були обтяжені, зокрема, арештами німецьких громадян у Туреччині, а також забороною детутатам Бундестагу відвідати військових Бундесверу на базі "Інджирлік".
Візит Ердогана до Німеччини триватиме три дні. Очікується, що одразу після прибуття до Берліна Ердоган зустрінеться з представниками турецьких організацій. 28 вересня він проведе зустріч з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), а пізніше того ж дня - з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). У суботу Ердоган планує відвідати Кельн, де візьме участь у відкритті нової мечеті.