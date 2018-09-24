Ердоган розраховує на нову главу у відносинах із ФРН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний, що Берлін та Анкара "зобов'язані" розбудовувати відносини "на основі двосторонніх інтересів". Про це йдеться у його статті в німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка вийшло друком у четвер, 27 вересня. Цього дня Ердоган прибуває до ФРН із триденним державним візитом.

Президент Туреччини висловився за тіснішу співпрацю між двома країнами, зокрема, з огляду на "односторонній та нерозважливий підхід американського уряду" в торговельній політиці.

Ердоган зазначив, що і для Німеччини, і для Туреччини важливим є "дієве протистояння" ворожості до ісламу. Він висловив занепокоєння підйомом правого радикалізму та "інституціональним расизмом", котрі є "найбільшою загрозою вільному демократичному ладу в ЄС".

Президент Туреччини також висловив очікування, що Німеччини вживатиме жорсткіших дій щодо Робітничої партії Курдистану (РПК) та руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Нагадаємо, в останні роки Реджеп Таїп Ердоган неодноразово демонстративно конфліктував із Німеччиною та ЄС. Відносини між Берліном та Анкарою були обтяжені, зокрема, арештами німецьких громадян у Туреччині, а також забороною детутатам Бундестагу відвідати військових Бундесверу на базі "Інджирлік".

Візит Ердогана до Німеччини триватиме три дні. Очікується, що одразу після прибуття до Берліна Ердоган зустрінеться з представниками турецьких організацій. 28 вересня він проведе зустріч з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), а пізніше того ж дня - з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). У суботу Ердоган планує відвідати Кельн, де візьме участь у відкритті нової мечеті.