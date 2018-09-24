 Ердоган розраховує на нову главу у відносинах із ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ердоган розраховує на нову главу у відносинах із ФРН

Президент Туреччини сподівається на розбудову відносин з Німеччиною на основі взаємних інтересів. Він також очікує жорсткіших дій Берліна щодо Робітничої партії Курдистану та прибічників Фетхуллаха Гюлена.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган  переконаний, що Берлін та Анкара "зобов'язані" розбудовувати відносини "на основі двосторонніх інтересів". Про це йдеться у його статті в німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка вийшло друком у четвер, 27 вересня. Цього дня Ердоган прибуває до ФРН із триденним державним візитом.

Президент Туреччини висловився за тіснішу співпрацю між двома країнами, зокрема, з огляду на "односторонній та нерозважливий підхід американського уряду" в торговельній політиці. 

DW.COM

Німеччина і Туреччина хочуть покращити свої конфліктні відносини. Це основна мета німецького візиту Реджепа Таїпа Ердогана. Чи вдасться її досягти? Скептичні щодо цього не лише опозиція у Берліні й Анкарі. (27.09.2018)

Довіра інвесторів до колись успішного реформатора Ердогана вичерпується. Криза на Босфорі може коштувати йому посади президента Туреччини. Однак і європейську економіку вона може боляче вразити, застерігає Генрік Беме. (13.08.2018)

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас та його турецький колега, схоже, по-справжньому намагаються злагодити відносини між країнами після періоду похолодання. Але так просто це не вийде, переконана Седа Сердар. (06.09.2018)

Спроба глави німецького МЗС Зіґмара Ґабріеля владнати суперечку з Анкарою щодо доступу до німецьких військових на базі "Інджирлік" завершилась нічим. Це має призвести до політичних наслідків, вважає Сабіне Кінкарц. (05.06.2017)

Ердоган зазначив, що і для Німеччини, і для Туреччини важливим є "дієве протистояння" ворожості до ісламу. Він висловив занепокоєння підйомом правого радикалізму та "інституціональним расизмом", котрі є "найбільшою загрозою вільному демократичному ладу в ЄС".

Президент Туреччини також висловив очікування, що Німеччини вживатиме жорсткіших дій щодо Робітничої партії Курдистану (РПК) та руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Нагадаємо, в останні роки Реджеп Таїп Ердоган неодноразово демонстративно конфліктував із Німеччиною та ЄС. Відносини між Берліном та Анкарою були обтяжені, зокрема, арештами німецьких громадян у Туреччині, а також забороною детутатам Бундестагу відвідати військових Бундесверу на базі "Інджирлік"

Візит Ердогана до Німеччини триватиме три дні. Очікується, що одразу після прибуття до Берліна Ердоган зустрінеться з представниками турецьких організацій. 28 вересня він проведе зустріч з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), а пізніше того ж дня - з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). У суботу Ердоган планує відвідати Кельн, де візьме участь у відкритті нової мечеті.

Дивитись відео 01:23
Now live
01:23 хв

Жорстка політика ФРН щодо Анкари: що сталося? (21.07.2017)

Аудіо й відео до теми

Жорстка політика ФРН щодо Анкари: що сталося? (21.07.2017)  

Також за темою

Verhältnis Deutschland Türkei

Чого очікувати від суперечливого візиту Ердогана до Німеччини 27.09.2018

Німеччина і Туреччина хочуть покращити свої конфліктні відносини. Це основна мета німецького візиту Реджепа Таїпа Ердогана. Чи вдасться її досягти? Скептичні щодо цього не лише опозиція у Берліні й Анкарі.

Türkei Ankara Präsident Erdogan und Heiko Maas Bundesaußenminister, Außenminister, Treffen

Маас у Туреччині: нормалізація відносин і підготовка до візиту Ердогана 05.09.2018

Голова німецького МЗС Гайко Маас прибув із візитом до Туреччини. На переговорах ідеться про звільнення кількох німців з турецьких в'язниць, а також про підготовку візиту Ердогана до ФРН.

Steffen Seibert

Уряд ФРН не розглядає варіант надання фінансової допомоги Туреччині 20.08.2018

Речник уряду ФРН Штеффен Зайберт повідомив, що питання надання фінансової допомоги Анкарі наразі не розглядається урядом Німеччини. Він також торкнувся тем, які порушувалися на переговорах Меркель та Путіна.

Реклама

Докладно

Реджеп Таїп Ердоган та Анґела Меркель спробують відновити добрі відносини Берліна та Анкари

Чого очікувати від суперечливого візиту Ердогана до ФРН

Покращення відносин між ФРН і Туреччиною - головна мета німецького візиту Ердогана. Чи вдасться її досягти? 

Поштова вежа - штаб-квартира Deutsche Post DHL у Бонні

"Зелений" хмарочос: як працює енергоефективний офіс у ФРН

Post Tower заощаджує 76% електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Тут влітку прохолодно, а взимку - тепло.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  