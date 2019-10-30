Ердоган обурився визнанням Палатою представників США геноциду вірмен

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ухвалення Палатою представників США резолюції про визнання геноциду вірмен в Османській імпері "нічого не варте". "Цей крок не має жодної цінності, в будь-якому випадку ми його не визнаємо", - зазначив він у середу, 30 жовтня, в Анкарі.

Разом з цим Ердоган припустив, що рішення в одній з палат Конгресу США було ухвалене "тільки з внутрішньополітичних міркувань". Турецький президент наголосив, що геноцид строго заборонений ісламом. "Ті, хто називає насильницьке переселення геноцидом, шукають винних", - додав він, назвавши ухвалену в Вашингтоні резолюцію "найбільшою образою" для турецького народу.

Палата представників США визнала геноцид вірмен

Напередодні Палата представників Конгресу США офіційно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперіїв 1915-1923 роках геноцидом. За це проголосували 405 з 435 конгресменів, 11 висловились проти. При цьому документ підтримали як демократи, так і члени Республіканської партії президента США Дональда Трампа.

Очікується, що цей крок призведе до посилення напруженості у відносинах між США і Туреччиною, що й без того ускладнилися через військову операцію Анкари в Сирії. Туреччина визнає, що багато вірмен, які проживали на території Османської імперії, були убиті в зіткненнях з османськими збройними силами під час Першої світової війни і після неї. Однак, в той же час, Анкара заперечує число загиблих і не погоджується з тим, що вбивства вірмен були систематично організовані і були геноцидом.

Конгрес США роками зволікав з визнанням різанини вірмен геноцидом через побоювання погіршення відносин із союзником у НАТО. Однак останнім часом на ситуацію, крім воєнної операції Анкари в Сирії, вплинуло також рішення Туреччини придбати російські ЗРК С-400, незважаючи на незадоволення США.