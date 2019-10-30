 Ердоган обурився визнанням Палатою представників США геноциду вірмен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Ердоган обурився визнанням Палатою представників США геноциду вірмен

Резолюція нижньої палати парламенту США про визнання геноцидом масового вбивства вірмен в Османській імперії не має жодної цінності, заявив президент Туреччини.

Президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган обурився, що нижня палата парламенту США визнала геноцидом масове вбивство вірмен в Османській імперії

Президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган обурився, що нижня палата парламенту США визнала геноцидом масове вбивство вірмен в Османській імперії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ухвалення Палатою представників США резолюції про визнання геноциду вірмен в Османській імпері "нічого не варте". "Цей крок не має жодної цінності, в будь-якому випадку ми його не визнаємо", - зазначив він у середу, 30 жовтня, в Анкарі.

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Масові вбивства вірмен у 1915-1916 роках в Османській імперії канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала "жахливими злодіяннями". Слово "геноцид" вона не вжила, хоча натякнула на нього. (24.08.2018)

Відзначення у Франції на державному рівні 104-их роковин геноциду вірмен спричинило гостру критику з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. (24.04.2019)

Депутати парламенту Нідерландів більшістю голосів підтримали визнання масових увбивств вірмен в Османські імперії геноцидом. Це загрожує подальшим погіршенням відносин між Нідерландами та Туреччиною. (22.02.2018)

Парламентарі у Римі закликали уряд країни визнати різанину вірменів у роки Першої світової війни геноцидом. Анкара ще раніше висловила жаль через ініціативу італійських депутатів. (11.04.2019)

Разом з цим Ердоган припустив, що рішення в одній з палат Конгресу США було ухвалене "тільки з внутрішньополітичних міркувань". Турецький президент наголосив, що геноцид строго заборонений ісламом. "Ті, хто називає насильницьке переселення геноцидом, шукають винних", - додав він, назвавши ухвалену в Вашингтоні резолюцію "найбільшою образою" для турецького народу.

Палата представників США визнала геноцид вірмен

Напередодні Палата представників Конгресу США офіційно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперіїв 1915-1923 роках геноцидом. За це проголосували 405 з 435 конгресменів, 11 висловились проти. При цьому документ підтримали як демократи, так і члени Республіканської партії президента США Дональда Трампа.

Очікується, що цей крок призведе до посилення напруженості у відносинах між США і Туреччиною, що й без того ускладнилися через військову операцію Анкари в Сирії. Туреччина визнає, що багато вірмен, які проживали на території Османської імперії, були убиті в зіткненнях з османськими збройними силами під час Першої світової війни і після неї. Однак, в той же час, Анкара заперечує число загиблих і не погоджується з тим, що вбивства вірмен були систематично організовані і були геноцидом.

Конгрес США роками зволікав з визнанням різанини вірмен геноцидом через побоювання погіршення відносин із союзником у НАТО. Однак останнім часом на ситуацію, крім воєнної операції Анкари в Сирії, вплинуло також рішення Туреччини придбати російські ЗРК С-400, незважаючи на незадоволення США. 

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