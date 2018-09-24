 Ердоган називає успішним свій держвізит до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ердоган називає успішним свій держвізит до Німеччини

Державний візит до ФРН сприяв поглибленню двосторонніх відносин, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Про це він заявив у промові на відкритті мечеті у Кельні.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган під час відкриття мечеті в Кельні

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вважає вдалим свій державний візит до Німеччини. Про це Ердоган заявив у суботу, 29 вересня, під час відкриття центральної мечеті Турецько-ісламського союзу релігійних закладів (DITIB) у місті Кельн. "Це був успішний візит", - сказав турецький президент в урочистій промові з нагоди відкриття релігійної споруди, цитує агенція новин dpa.

На думку Ердогана, його перебування в Німеччині та зустрічі з керівництвом ФРН сприяли поглибленню двосторонніх відносин між країнами. Серед іншого, глава турецької держави визнав, що "чесно обговорив важливі теми" з федеральною канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

З-поміж обговорених на зустрічах у Німеччині тем були залучення німецьких економічних інвестицій та можливість "ефективно боротися проти расизму та ісламофобії", пояснив Ердоган. "Нам слід зосередитися на спільних темах, відклавши вбік розбіжності в поглядах з Німеччиною", - додав турецький президент.

Боротьба з рухом Гюлена

Водночас Ердоган наголосив на необхідності подальшої боротьби з рухом ісламського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена. Саме його рух уряд в Анкарі вважає провідною силою, що стояла за невдалою спробою державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року. Під час виступу в Кельні Ердоган заявив, що прихильники Гюлена не мають знаходити "прихисток" ані в США, ані в Європі. Турецький лідер також закликав до "сильнішої боротьби" з тероризмом в Європі, в тому числі й проти забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану".

Церемонія відкриття мечеті в Кельні супроводжувалася посиленими заходами безпеки. У кварталі, де розташований релігійно-культовий комплекс, за порядком стежило близько трьох тисяч правоохоронців, повідомляє агенція новин KNA. Противники політики Ердогана проводили цього дня в Кельні мирні акції протесту, однак кількість учасників була значно меншою за заявлене організаторами число в 10 тисяч осіб. Натомість біля огороженої з міркувань безпеки території мечеті зібралося близько 1500 прихильників Ердогана, повідомляє агенція AFP. 

Напередодні у Берліні під час спільної прес-конференції з турецьким президентом канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що між Німеччиною та Туреччиною зберігаються "глибокі розбіжності". Серед конкретних проблем Меркель назвала ситуацію зі свободою преси та правами людини у Туреччині. Занепокоєння через ситуацію з правами людини в Туреччині висловив напередодні і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Нагадаємо, раніше під час зустрічі з німецькими політиками Ердогану не раз вказували на проблеми з порушенням прав людини та свободою слова в Туреччині, на що сам Ердоган відповідав критикою на адресу ФРН та ЄС.

Дивитись відео 02:22
Now live
02:22 хв

Ердоган проти Apple: чи готові турки попрощатися з iPhone (15.08.2018)

DW.COM

Ердоган розраховує на нову главу у відносинах із ФРН

Президент Туреччини сподівається на розбудову відносин з Німеччиною на основі взаємних інтересів. Він також очікує жорсткіших дій Берліна щодо Робітничої партії Курдистану та прибічників Фетхуллаха Гюлена. (27.09.2018)  

Чого очікувати від суперечливого візиту Ердогана до Німеччини

Німеччина і Туреччина хочуть покращити свої конфліктні відносини. Це основна мета німецького візиту Реджепа Таїпа Ердогана. Чи вдасться її досягти? Скептичні щодо цього не лише опозиція у Берліні й Анкарі. (27.09.2018)  

Червона доріжка і незручні теми: Ердоган розпочав офіційну частину візиту до ФРН

Візит президента Туреччини супроводжується посиленими заходами безпеки - у Берліні анонсована низка акцій протесту проти політики Ердогана. Анґела Меркель обіцяла порушити на переговорах і тему дотримання прав людини. (28.09.2018)  

Меркель: Між Берліном і Анкарою зберігаються глибокі розбіжності

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наголосила на розбіжностях у поглядах Берліна та Анкари. (28.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Ердоган проти Apple: чи готові турки попрощатися з iPhone (15.08.2018)  

Також за темою

Verhältnis Deutschland Türkei

Чого очікувати від суперечливого візиту Ердогана до Німеччини 27.09.2018

Німеччина і Туреччина хочуть покращити свої конфліктні відносини. Це основна мета німецького візиту Реджепа Таїпа Ердогана. Чи вдасться її досягти? Скептичні щодо цього не лише опозиція у Берліні й Анкарі.

Türkei Präsident Erdogan

Ердоган розраховує на нову главу у відносинах із ФРН 27.09.2018

Президент Туреччини сподівається на розбудову відносин з Німеччиною на основі взаємних інтересів. Він також очікує жорсткіших дій Берліна щодо Робітничої партії Курдистану та прибічників Фетхуллаха Гюлена.

Kurden-Demo gegen türkische Militäroffensive

У Кельні тисячі курдів протестують проти політики Ердогана 27.01.2018

Тисячі курдів вийшли на вулиці Кельна, щоб висловити свій протест проти операції турецьких військ на півночі Сирії. Акцію охороняють близько двох тисяч поліцейських.

Реклама

Докладно

Противники перейменування Македонії

Референдум у Македонії

Експерти оцінили для DW ситуацію, що склалася. 

Ілон Маск

На Ілона Маска подали до суду, звинувативши в шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Маска в шахрайстві. Причина - заяви Маска, що Tesla стане приватною. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  