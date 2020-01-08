Ердоган звинуватив Росію у недотриманні домовленостей щодо Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив керівництво Росії у недотриманні домовленостей, укладених з Анкарою щодо припинення вогню у північно-західній Сирії. Відповідну заяву Ердоган зробив у середу, 29 січня, перед відльотом із Сенегалу, повідомляє агентство AFP.

Йдеться про сирійську провінцію Ідліб. Нещодавно Росія та війська режиму сирійського президента Башара Асада відновили обстріли цієї території. У цьому районі проживає близько трьох мільйонів людей. Туреччина занепокоєна через ці обстріли, бо вони можуть викликати нову хвилю біженців.

"З Росією були укладені угоди. Якщо вона поважає ці домовленості, ми зробимо те саме. Але зараз, на жаль, Росія не дотримується цих домовленостей", - заявив Ердоган. Він попередив, що Анкара втрачає терпіння через обстріли, інтенсивність яких останнім часом зросла.

Нове перемир'я і Ідлібі

Про запровадження режиму припинення вогню у так званій Ідлібській зоні деескалації у Сирії 9 січня заявили російські військові після відповідної домовленості президента РФ Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана. Це вже не перша спроба Росії та Туреччини досягти перемир'я у Ідлібі.

Ідліб залишається останнім оплотом противників режиму сирійського президента Башара Асада у багаторічній війні на території країни. Регіон контролює коаліція ісламістських угруповань "Тахрір аш-Шам" і світські збройні загони з "Національного фронту за звільнення". Наступ військ Асада на Ідліб розпочався минулого року за підтримки російської авіації та інших союзників Дамаска.

