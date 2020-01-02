 Ердоган заявив про початок відправки до Лівії турецьких військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

Ердоган заявив про початок відправки до Лівії турецьких військових

За словами Реджепа Таїпа Ердогана, мета турецьких військових - не участь у бойових діях, а підтримка легітимного уряду Лівії та запобігання гуманітарній трагедії.

Туреччина почала відправку своїх військових до Лівії (архівне фото)

Туреччина почала відправку своїх військових до Лівії (архівне фото)

Президент Туреччини Режеп Таїп Ердоган заявив про початок відправки турецьких військових до Лівії. Про це він сказав у неділю, 5 січня, в інтерв'ю телеканалу CNN Turk.

"Завдання наших солдатів там - це координація. Вони облаштують там операційний центр. Наші солдати поетапно відправляються вже зараз", - заявив Ердоган, цитує агенція новин AFP. При цьому турецький президент наголосив, що метою перебування турецьких солдатів у Лівії є не участь у бойових діях, а "підтримка легітимного уряду та запобігання гуманітарній трагедії".

Нагадаємо, відправка солдатів до Лівії стала можливою після того, як 2 січня парламент Туреччини надав уряду країни відповідний мандат строком на один рік.

DW.COM

Союзний до Халіфи Хафтара парламент Лівії проголосував проти укладених урядом національної єдності двосторонніх угод з Туреччиною. Раніше Анкара висловила готовність відрядити до Лівії своїх військових. (04.01.2020)

Під час позачергового засідання парламенту Туреччини більшість депутатів схвалила відповідне подання уряду країни, що уможливлює відправку турецьких військових на підтримку лівійського уряду національної єдності. (02.01.2020)

26 грудня 2019 року уряд національної єдності Лівії офіційно попросив Туреччину про "повітряну, сухопутну та морську" військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку загонів "Лівійської національної армії" (ЛНА). Парламент країни, який засідає на сході країни та протистоїть уряду в Триполі, 4 січня проголосував проти військової присутності Туреччини, скасувавши угоди, які керівник уряду національної єдності Фаїз Сарадж підписав наприкінці листопада 2019 року з Реджепом Таїпом Ердоганом. Меморандум про військове співробітництво дозволяв Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни. 

Як повідомлялося, 4 квітня 2019 року командувач ЛНА Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

Напередодні внаслідок авіаудару в лівійській столиці Триполі загинуло щонайменше 30 людей. Удару було завдано по військовій академії, серед загиблих є її студенти. 

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