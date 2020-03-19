Епідемія COVID-19: кур'єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів

У той час як тисячі берлінців перебувають на добровільному карантині, щоб захистити себе від спалаху хвороби COVID-19 через новий коронавірус, Мартін ходить від одого ресторану до іншого, від дверей до дверей. Він - кур'єр компанії Lieferando і доставляє клієнтам їжу з ресторанів, які зачинили свої двері для відвідувачів.

Чоловік не дуже сильно схвильований через небезпеку підхопити вірус. Каже, що, мовляв, іще молодий. Водночас, про всяк випадок, його обличчя закрите шарфом, бо ж хто знає, що буде далі.

Нові стандарти гігієни

Компанії з доставки відреагували на ситуацію, що стрімко змінюється, впровадженням нових гігієнічних норм, а також різноманітних спеціальних пропозицій, аби заохотити як клієнтів, так і кур'єрів та ресторани надалі використовувати їхні сервіси попри загальну атмосферу страху через поширення вірусу.

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Материнська компанія Lieferando - Takeaway.com, що домінує на ринку доставки продуктів харчування в Німеччині за інтернет-замовленнями, відреагувала на пандемію коронавірусу, оприлюднивши заяву для своїх клієнтів і працівників у Європі. Компанія заохочує формат "безконтактної доставки", коли клієнт оплачує замовлення онлайн, а працівники доставки залишають його перед дверима клієнта і відходять на безпечну відстань, аби уникнути можливого зараження вірусом.

Інші міжнародні компанії доставки, наприклад, Grubhub і UberEats, на які припадає понад 50 відсотків ринку США, на певний час скасували плату за доставку для маленьких ресторанів, які не входять до великих мереж. Ці дві компанії поки не мають у своїх застосунках для смартфорнів опції безконтактної доставки. Водночас клієнт може у примітках до замовлення, за бажанням, вказати, щоби кур'єри залишали їжу біля дверей.

Італійські кур'єри - ключова ланка між ресторанами та клієнтами

На сьогодні в Італії зафіксовано найбільше активних випадків захворювання на COVID-19, ніж у будь-якій іншій країні світу, і хоча уряд розпорядився закрити всі підприємства, які не є системно важливими для суспільства, ресторанам дозволено й надалі працювати для доставки їжі.

В італійському Мілані через коронавірус діють суворі обмеження для населення

Такі обставини перетворили кур'єрів на ключову ланку між ресторанами та споживачами. Але ті, хто займається доставкою їжі, стверджують, що в нинішній ситуації ніхто не може гарантувати безпеку ані для них, ані для споживачів. Анджело Авеллі, прессекретар міланської профспілки працівників доставки Deliverance Milan, звертає увагу на те, що найпопулярніші компанії онлайн-доставки в Італії, наприклад, Deliveroo, UberEats, Just Eat і Glovo - усі вони працюють як сторонні платформи, що не мають особистого контакту зі своїми працівниками. З огляду на це, вони майже не контролюють дотримання ними правил гігієни, якщо контролюють взагалі.

Так, компанії виділяють кошти на засоби особистого захисту. Наприклад, UberEats надає невелику суму грошей своїм працівникам на покупку, приміром, дезінфікуючого засобу для рук і масок для обличчя. Але, за словами Авеллі, зараз придбати ці речі просто неможливо, бо їх немає в продажу.

Тим не менш, багато компаній із доставки їжі виділили для хворих працівників додаткове фінансування у зв'язку з епідемією. UberEats, що є дочірньою компанією Uber, пропонує 14-денну оплачувану відпустку для "водіїв і кур'єрів, у яких діагностовано COVID-19 або яких доправлено на карантин місцевим органом охорони здоров'я."

"Суші - це не право!"

Але італійські профспілки вважають, що цих заходів недостатньо. Deliverance Milan разом з аналогічними профспілками з Рима та Болоньї проводять кампанію під гаслом "Суші - це не право!". Вони вимагають від уряду Італії заборонити дрібні або несуттєві замовлення й надати кур'єрам можливість обрати варіант отримувати базовий місячний дохід, який було запроваджено для звільнених працівників інших секторів сфери обслуговування - орієнтовно 600 євро.

Профспілки тавіть думали про страйк, однак у нинішніх умовах організувати його було б вкрай важко, визнає Авеллі. "Ми всі перебуваємо на карантині, якщо тільки не працюємо або не ходимо по магазинах", - сказав він. А акції протесту в даний час в Італії ж незаконними, зазначив він. Тож поки вони мають намір чинити тиск на уряд за допомогою інформаційної кампанії в інтернеті - всупереч риториці, яку зараз активно поширюють компанії доставки. "Вони представлюять кур'єрів героями, що несуть щастя і радість людям, що перебувають на карантині, але це нісенітниця. Тому що це дуже небезпечно для людей", - каже Авеллі.

Чи безпечно замовляти їжу додому?

На питання, наскільки безпечно замовляти їжу для доставки під час пандемії, вірусологиня Карін Меллінг (Karin Mölling) з Інституту Макса Планка дає чітку відповідь: "Це краще, ніж голодувати". Меллінґ пояснює, що "завжди є небезпека того, що вірус може опиниться на будь-якій поверхні, але я не думаю, що через це варто панікувати”. Адже на певну небезпеку наражаються всі. Наприклад, ті, хто перебуває в самоізоляції й готують їжу для себе самі, мусять ходити в магазин. А це також становить певний ризик.

Ермано Стері, співвласник ресторану у Берліні

Для багатьох ресторанів це єдиний шанс вижити

Для невеликих ресторанів по всій Європі та США пропозиція доставки може бути єдиним шансом пережити коронавірусну кризу. Ермано Стері, співвласник італійського ресторану в Берліні, каже, що раніше вони ніколи не думали про доставку їжі. Попри те, що за рогом ресторану Стері вже є піццерія, яка працює майже виключно на доставку, він уже почав процес реєстрації свого закладу на платформі доставки Lieferando. А поки вона триває, чоловік хоче організувати доставку самотужки, використовуючи малолітражне авто.