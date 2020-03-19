 Епідемія COVID-19: кур′єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.03.2020

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Економіка

Епідемія COVID-19: кур'єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів

Оскільки міста по всьому світу перебувають у стані часткової або повної ізоляції через спалах коронавірусу, служби доставки стали своєрідною дошкою порятунку як для клієнтів, так і для ресторанів.

Кур'єр служби доставки їжі в Берліні

Кур'єр служби доставки їжі в Берліні

У той час як тисячі берлінців перебувають на добровільному карантині, щоб захистити себе від спалаху хвороби COVID-19 через новий коронавірус, Мартін ходить від одого ресторану до іншого, від дверей до дверей. Він - кур'єр компанії Lieferando і доставляє клієнтам їжу з ресторанів, які зачинили свої двері для відвідувачів.

Чоловік не дуже сильно схвильований через небезпеку підхопити вірус. Каже, що, мовляв, іще молодий. Водночас, про всяк випадок, його обличчя закрите шарфом, бо ж хто знає, що буде далі.

Нові стандарти гігієни

Компанії з доставки відреагували на ситуацію, що стрімко змінюється, впровадженням нових гігієнічних норм, а також різноманітних спеціальних пропозицій, аби заохотити як клієнтів, так і кур'єрів та ресторани надалі використовувати їхні сервіси попри загальну атмосферу страху через поширення вірусу.

Придбати засоби дезинфекції в багатьох країнах Європи вкрай важко

Придбати засоби дезинфекції в багатьох країнах Європи вкрай важко

Материнська компанія Lieferando - Takeaway.com, що домінує на ринку доставки продуктів харчування в Німеччині за інтернет-замовленнями, відреагувала на пандемію коронавірусу, оприлюднивши заяву для своїх клієнтів і працівників у Європі. Компанія заохочує формат "безконтактної доставки", коли клієнт оплачує замовлення онлайн, а працівники доставки залишають його перед дверима клієнта і відходять на безпечну відстань, аби уникнути можливого зараження вірусом.

Інші міжнародні компанії доставки, наприклад, Grubhub і UberEats, на які припадає понад 50 відсотків ринку США, на певний час скасували плату за доставку для маленьких ресторанів, які не входять до великих мереж. Ці дві компанії поки не мають у своїх застосунках для смартфорнів опції безконтактної доставки. Водночас клієнт може у примітках до замовлення, за бажанням, вказати, щоби кур'єри залишали їжу біля дверей.

Італійські кур'єри - ключова ланка між ресторанами та клієнтами

На сьогодні в Італії зафіксовано найбільше активних випадків захворювання на COVID-19, ніж у будь-якій іншій країні світу, і хоча уряд розпорядився закрити всі підприємства, які не є системно важливими для суспільства, ресторанам дозволено й надалі працювати для доставки їжі.

В італійському Мілані через коронавірус діють суворі обмеження для населення

В італійському Мілані через коронавірус діють суворі обмеження для населення

Такі обставини перетворили кур'єрів на ключову ланку між ресторанами та споживачами. Але ті, хто займається доставкою їжі, стверджують, що в нинішній ситуації ніхто не може гарантувати безпеку ані для них, ані для споживачів. Анджело Авеллі, прессекретар міланської профспілки працівників доставки Deliverance Milan, звертає увагу на те, що найпопулярніші компанії онлайн-доставки в Італії, наприклад, Deliveroo, UberEats, Just Eat і Glovo - усі вони працюють як сторонні платформи, що не мають особистого контакту зі своїми працівниками. З огляду на це, вони майже не контролюють дотримання ними правил гігієни, якщо контролюють взагалі.

Так, компанії виділяють кошти на засоби особистого захисту. Наприклад, UberEats надає невелику суму грошей своїм працівникам на покупку, приміром, дезінфікуючого засобу для рук і масок для обличчя. Але, за словами Авеллі, зараз придбати ці речі просто неможливо, бо їх немає в продажу.

Тим не менш, багато компаній із доставки їжі виділили для хворих працівників додаткове фінансування у зв'язку з епідемією. UberEats, що є дочірньою компанією Uber, пропонує 14-денну оплачувану відпустку для "водіїв і кур'єрів, у яких діагностовано COVID-19 або яких доправлено на карантин місцевим органом охорони здоров'я."

"Суші - це не право!"

Але італійські профспілки вважають, що цих заходів недостатньо. Deliverance Milan разом з аналогічними профспілками з Рима та Болоньї проводять кампанію під гаслом "Суші - це не право!". Вони вимагають від уряду Італії заборонити дрібні або несуттєві замовлення й надати кур'єрам можливість обрати варіант отримувати базовий місячний дохід, який було запроваджено для звільнених працівників інших секторів сфери обслуговування - орієнтовно 600 євро.

Профспілки тавіть думали про страйк, однак у нинішніх умовах організувати його було б вкрай важко, визнає Авеллі. "Ми всі перебуваємо на карантині, якщо тільки не працюємо або не ходимо по магазинах", - сказав він. А акції протесту в даний час в Італії ж незаконними, зазначив він. Тож поки вони мають намір чинити тиск на уряд за допомогою інформаційної кампанії в інтернеті - всупереч риториці, яку зараз активно поширюють компанії доставки. "Вони представлюять кур'єрів героями, що несуть щастя і радість людям, що перебувають на карантині, але це нісенітниця. Тому що це дуже небезпечно для людей", - каже Авеллі.

Чи безпечно замовляти їжу додому?

На питання, наскільки безпечно замовляти їжу для доставки під час пандемії, вірусологиня Карін Меллінг (Karin Mölling) з Інституту Макса Планка дає чітку відповідь: "Це краще, ніж голодувати". Меллінґ пояснює, що "завжди є небезпека того, що вірус може опиниться на будь-якій поверхні, але я не думаю, що через це варто панікувати”. Адже на певну небезпеку наражаються всі. Наприклад, ті, хто перебуває в самоізоляції й готують їжу для себе самі, мусять ходити в магазин. А це також становить певний ризик.

Ермано Стері, співвласник ресторану у Берліні

Ермано Стері, співвласник ресторану у Берліні

Для багатьох ресторанів це єдиний шанс вижити

Для невеликих ресторанів по всій Європі та США пропозиція доставки може бути єдиним шансом пережити коронавірусну кризу. Ермано Стері, співвласник італійського ресторану в Берліні, каже, що раніше вони ніколи не думали про доставку їжі. Попри те, що за рогом ресторану Стері вже є піццерія, яка працює майже виключно на доставку, він уже почав процес реєстрації свого закладу на платформі доставки Lieferando. А поки вона триває, чоловік хоче організувати доставку самотужки, використовуючи малолітражне авто.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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Кур'єр служби доставки їжі в Берліні

COVID-19: кур'єри стали рятівниками ресторанів та клієнтів

Під час епідемії коронавірусу служби доставки їжі стали дошкою порятунку як для клієнтів, так і для ресторанів.  

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