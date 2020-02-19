Епідемія коронавірусу: 114 смертей за добу в Китаї й новий спосіб підрахунку інфікованих

Епідемія коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19, в Китаї не вщухає. Протягом останньої доби на території материкового Китаю лікарі підтвердили 114 смертей від ускладнень, викликаних цим захворюванням. Такі дані оприлюднили зранку четверга, 20 лютого, органи охорони здоров'я КНР.

Підтверджена кількість летальних випадків дещо менша за показник смертності, зафіксований попередньої доби, коли від наслідків хвороби померло 136 осіб. Сукупна кількість жертв на території материкового Китаю перевищила таким чином 2100 осіб, йдеться в офіційному повідомленні китайської влади, на яке посилається агенція новин Reuters.

Нова методика діагностування і рекордний спад числа інфікованих

Показовим у повідомленні китайської влади стало значне скорочення офіційно встановлених випадків зараження небезпечним вірусом. Повідомляється, що впродовж доби було зафіксовано лише 394 таких випадків, тож тепер сукупна кількість хворих вірусом на території материкового Китаю становить 74 576, наголошується в офіційному повідомленні.

Утім, китайська влада визнала, що такого скорочення кількості виявлених випадків вдалося досягти завдяки зміні статистичних підходів. Відтепер у офіційну статистику не включатимуться окремі категорії діагнозів.

Попри такі офіційні заяви китайських посадовців, експерти припускають, що справжнє число інфікованих цією хворобою значно перевищує офіційні дані, передає інформагенція dpa.

Вірус поширюється в інших регіонах світу

Тим часом повідомляється про виявлення дедалі більшої кількості випадків захворювання коронавірусом в інших країнах світу. Приміром, у Південній Кореї зафіксовано 31 новий випадок COVID-19, тож тепер у цій країні налічується 82 інфікованих.

Іранські медики підтвердили вже два летальних випадки в країні внаслідок коронавірусу. Першою країною в Перській затоці, де було виявлено COVID-19, стали ОАЕ.

Померло двоє пасажирів Diamond Princess

Побільшало виявлених випадків зараження вірусом і на круїзному лайнері Diamond Princess. Офіційно підтверджено вже 621 інфікованого, про що повідомила японська влада.

Крім того, стало відомо про смерть двох інфікованих пасажирів з цього пасажирського лайнера. Померлі - 87-річний японець і 84-річна японка, повідомляють місцеві ЗМІ. Після підтвердження в них захворювання їх доправили з корабля до лікарні, де вони й померли. Таким чином у Японії кількість жертв вірусу зросла до трьох осіб.