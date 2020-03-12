Епідемія коронавірусу: школа на карантині - що робити батькам?

З 12 березня по 3 квітня в Україні діє карантин у навчальних закладах. Мета такого заходу - не дати поширитися нового корона вірусу SARS-CoV-2. У столиці всі навчальні заклади тимчасово переведені на дистанційну систему освіти. Під час карантину діти дивитимуться по інтернету відеоуроки та надсилатимуть вчителям зроблене завдання.

Тема карантину в школах та дитячих садках стала головною у батьківських чатах та групах в інтернеті. Деякі батьки в розпачі: через роботу їм буде складно залишитися вдома з дитиною, і доведеться залишати її саму; хтось нарікає на проблеми з роботодавцями, які не знають, як організувати й оплатити роботу працівникам. Але є й такі батьки, котрі радіють, що тепер можуть більше часу провести разом з дітьми.

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Викручується хто, як може

Хоча школи та дитсадки закрили не всі міста, більшість батьків таки зіштовхнулась з цією проблемою. Киянка Ольга Литвиненко, мама трьох дітей різного віку, один з яких дошкільного віку, не впадає у відчай: старші діти під час карантину наглядатимуть за меншим. "Старші взялися не тільки за молодшим наглядати, але й вчити їх читати. Склали попередній план, що мають зробити за тиждень. Будуть разом ходити гуляти. Я втішена", - каже Ольга.

На час карантину школи в Україні перейшли на дистанційне навчання

Інша мама дошкільняти, Вікторія Яшкіна, з сумом констатує, що після закриття дитячого садочку їй доведеться взяти роботу додому і доглядати доньку, допоки не закінчиться карантин. "Буде складніше, якщо буде нагальна потреба десь з кимось зустрітися. Але тоді підключатимемо тата або проситимемо когось з бабусь та дідусів допомогти", - каже Вікторія.

Таких батьків як Вікторія багато. Але оголосивши карантин у навчальних закладах представники влади так і не розтлумачили, як бути в такому випадку з роботою і чи захищені робітники в таких випадках. "З батьками й дітьми будемо дивитися й говорити вже по мірі того… Є законодавчі процедури, як діяти під час карантину. Так і будемо діяти згідно з чинним законодавством", - тільки і сказав прем'єр міністр Денис Шмигаль під час прес-брифінгу, на якому був оголошений карантин в Україні.

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Законодавче регулювання роботи в карантин

Адвокатка однієї з київських юридичних фірм Валерія Гудій розказала DW, що, згідно з трудовим законодавством України, батьки можуть залишатися вдома разом з дітьми у кількох випадках: під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку чи 6-річного віку , якщо є медичні показання; також може бути лікарняний у зв'язку з хворобою дитини, відпустка, в тому числі для жінок з двома дітьми й більше віком до 15 років та відпустка без збереження заробітної плати. У ситуації, що склалася, Гудій радить батькам на період карантину брати відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною віком до 14 років, що передбачено законом про відпустки.

Добре, якщо в родині є старші діти, котрі можуть доглянути за молодшими

Однак чи підуть на таке батьки: не отримувати зарплатню й сидіти з дитиною на карантині, враховуючи те, що він може бути продовжений? Аби не позбавляти себе заробітку на період відпустки юристка радить працівникові звертатися до роботодавця з проханнями, як з особистими так і колективними, аби він надав можливість працівникам з дітьми скоротити робочий день, працювати дистанційно вдома, встановити гнучкий графік роботи.

Компаніям Гудій рекомендує розробити плани робіт, в зв'язку зі встановленим карантином, передбачати можливість переведення співробітників, яким необхідно доглядати за дітьми на час карантину, в позмінний режим роботи або в режим роботи більш зручний для нього. Це ж саме рекомендувала керівникам підприємств та організацій зробити і Федерація профспілок України.

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Дистанційна робота

Деякі державні установи та компанії вже почали запроваджувати подібне. Так, міністерство закордонних справ України (МЗС) запропонувало співробітникам працювати дистанційно. Водночас керівник має право викликати співробітника на робоче місце, якщо у цьому існує термінова потреба. "Хто у період карантину у дитсадках та школах не може залишити дитину до 14 років вдома, зможе прийти з нею на роботу. Ми виділимо в МЗС окреме приміщення, де діти зможуть побути з книжкою чи гаджетом (хоча краще з книжкою)", - написав міністр МЗС України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Facebook.

Важливо добре продумати, чим зайняти дітей

У НАК "Нафтогаз" вирішили, що всі співробітники з малолітніми дітьми будуть працювати вдома на період карантину і їм виплачуватиметься заробітна плата. "Ваше робоче місце буде визначене вдома до завершення карантину або зміни обставин", - звернувся до своїх співробітників голова компанії Андрій Коболєв.

Багато хто з батьків, аби не мати проблем з роботодавцями вирішили відправити дітей на відпочинок "до бабусі в село". "Там свіже повітря, бабуся завжди нагодує, проконтролює. Інтренет у селі є, то буде дистанційно навчатися", - написала у жіночому формі мама п'ятикласниці з Києва.

Психологічно важкий період

Дитяча та сімейна психологиня Оксана Сашенко зауважує, що такий довготривалий карантин є доволі важким випробуванням як для батьків, так і для дітей. Адже їм доведеться багато чого опановувати самостійно, а зробити це учням молодшої школи доволі складно. За її словами, діти 1-4 класів можуть перебувати самі вдома, якщо батькам потрібно працювати, не більше однієї чи трьох годин на день. "Бути більше дітям без батьків психологічно важко. У дітей з'являється тривожність, - каже Сашенко. - На жаль, саме під час карантинів стається найбільше травмувань дітей, якщо вони залишаються без нагляду".

Дітей середньої школи можна залишити вдома самих на довший період, але, радить далі Сашенко, обов'язково треба проговорити правила безпеки, приготувати їм їжу та разом придумати план роботи на день, аби їм не було нудно. "Діти можуть спокійно бути шість годин вдома, але їм треба настільні ігри, кросворди, книжки й дозовано гаджет", - каже психологиня.

Сашенко наголошує, що найскладніше під час карантину буде батькам дошкільнят. Адже їх не можна лишати без нагляду, і в цей час доведеться працювати. Сашенко радить батькам використовувати психологічний прийом "капелюх". "У малюків важко з критичним мисленням, тому якщо мама вдома, то вона має гратися і приділяти увагу. Під час роботи вдома це не можливо. Тож, встановіть, наприклад, таке правило: якщо мама надягає капелюха, то вона на роботі і не може гратися, коли капелюха знімає, то знову мама", - каже психологиня. За її словами, особливо важливо зберігати рівновагу і теплі стосунки, адже робота вдома вносить деяке роздратування, батьки втомлюються, оскільки доводиться багато разів переключатися з дитини на роботу й навпаки.

А от підприємиця та мама двох маленьких дітей Надія Комар вирішила, що карантин використає на користь свої сім'ї. Вона збирається відкласти всі справи й на три тижні зануритися цілковито у виховання дітей. "Я збираюсь зробити з дітьми все, що давно відкладала й насолоджуватимусь материнством. Звісно, до всього, що не зможу робити на карантині, підключатиму чоловіка", - каже Надія. Вона переконана, що випробування епідемією нового коронавірусу допоможе змінити взаємовідносини та роботу інституцій на краще.