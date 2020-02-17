Епідемія коронавірусу: в Китаї вже понад 2000 загиблих

Органи охорони здоров'я Китаю зафіксували впродовж останньої доби 136 смертельних випадків унаслідок ускладнень від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Такі дані оприлюднили в Пекіні зранку в середу, 19 лютого. Сукупна кількість жертв на території материкового Китаю зросла до 2004 осіб, йдеться в офіційному повідомленні, на яке посилається агенція новин dpa.

Підтверджена кількість летальних випадків значно перевищує показник смертності за попередню добу, коли від наслідків хвороби померло менше 100 осіб. Число офіційно встановлених випадків зараження небезпечним вірусом так само зросло: за добу було зафіксовано 1749 таких випадків, тож тепер сукупна кількість хворих вірусом становить 74 185 осіб, наголошується в повідомленні.

Найбільше жертв та новоінфікованих виявлено в провінції Хубей. Тут за добу підтверджено 132 смертельних випадки та 1693 нових випадків зараження вірусом.

Більше інфікованих серед медперсоналу

Згідно з офіційними даними, в КНР серед інфікованих вірусом уже щонайменше три тисячі лікарів та інших представників медперсоналу. Раніше повідомлялося про семеро померлих та 1716 інфікованих медпрацівників .

У Гонконзі повідомляють про вже шостий летальний випадок через COVID-19. Утім, офіційних підтверджень цих даних поки немає. За межами Китаю зареєстровано п'ять смертельних випадків та близько 1000 випадків зараження вірусом.

Декому з пасажирів Diamond Princess дозволили залишити лайнер

Найбільша кількість інфікованих коронавірусом поза межами Китаю зафіксована в Японії. Тут на борту круїзного лайнера Diamond Princess офіційно підтверджено вже 542 випадки захворювання. Водночас влада Японії дозволила окремим пасажирам старшого віку, в котрих не виявили ознак зараження коронавірусом, залишити судно.

Перша група таких пасажирів у кількості близько 500 осіб уже зійшла на берег.

Нагадаємо, напередодні в Росію тимчасово заборонили в'їзд громадянам Китаю. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

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