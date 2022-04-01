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Енергопостачання

У ФРН вивчають можливість націоналізації дочок Газпрому і Роснефти - ЗМІ

У ФРН вивчають можливість націоналізації "дочок" "Газпрому" і "Роснефти" - ЗМІ 01.04.2022

Компанії Gazprom Germania та Rosneft Deutschland відіграють ключову роль у системі енергопостачання ФРН. Влада країни хоче забезпечити надійність поставок енергоносіїв на тлі суперечки з РФ щодо газу, пише Handelsblatt.
У Лівані відновили електропостачання

У Лівані відновили електропостачання 10.10.2021

За добу після повного блекауту енергомережа Лівану повернулася до нормальної роботи. Військові передали на електростанції "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар" 6 мільйонів літрів палива.

Енергопостачання без дротів (14.04.2021) 14.04.2021

Забудьте про дротяний хаос! У світі вже успішно випробовують технологію передачі струму на великі відстані й у великих обсягах без дротів і кабелів. Дивіться самі!

Сонячна енергія - нова королева енергопостачання? (21.10.2020) 21.10.2020

Експерти Міжнародного енергетичного агентства прогнозують провідну роль сонячній енергії. Щороку після 2022-го вона встановлюватиме нові рекорди і стане дешевшою від енергії з вугільних електростанцій.
Коментар: 2019 рік завершується крахом газової стратегії Путіна

Коментар: 2019 рік завершується крахом газової стратегії Путіна 30.12.2019

"Північний потік-2" і "Турецький потік" будували, аби позбавити Україну транзиту газу. Провал цього геополітичного плану дає "Газпрому" шанс просто робити бізнес, вважає Андрій Гурков.
Як німецьке село повністю перейшло на зелену енергію (відео)

Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (відео) 18.12.2019

Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?

Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (11.12.2019) 11.12.2019

Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?
Білий дім представив план розвитку Палестинських територій

Білий дім представив план розвитку Палестинських територій 22.06.2019

Інвестиції обсягом 50 мільярдів доларів планується направити на розвиток охорони здоров'я, освіти, сільського господарства, туризму та енергопостачання на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази.
США придумали новий спосіб стримувати російський енергосектор

США придумали новий спосіб стримувати російський енергосектор 28.03.2019

Нижня палата парламенту США прийняла законопроект, покликаний стримувати російські енергопостачання в Європу і сприяти американським. DW - про суть і наслідки обмежень.
РФ домовилася з Туреччиною про прокладання газопроводу до кордонів ЄС

РФ домовилася з Туреччиною про прокладання газопроводу до кордонів ЄС 27.05.2018

"Газпром" та Анкара домовились про прокладання газопроводу "Турецький потік" від узбережжя Чорного моря до кордону Туреччини з ЄС. Нитка газопроводу призначена для енергопостачання Південної і Південно-Східної Європи.
Насалик: Україна відновить електропостачання до ЛНР у разі погашення боргів

Насалик: Україна відновить електропостачання до "ЛНР" у разі погашення боргів 25.04.2017

Міністр енергетики України назвав ухвалене рішення про припинення постачань електроенергії до "ЛНР" економічним, а не політичним. Після погашення боргів з боку проросійських сепаратистів Україна готова його відновити.

Київ і Донбас: ознаки віддалення (відео) 25.04.2017

Окуповані території Донбасу і решта України невпинно втрачають сфери дотику. На межі розриву - артерії енергопостачання. DW спробувала розібратися, чи залишилося у стосунках хоч щось, що об'єднує?

Росія обіцяє постачати електроенергію в Луганську область

Росія обіцяє постачати електроенергію в Луганську область 25.04.2017

Росія почне постачати електроенергію на непідконтрольну уряду Луганщину замість України. У Києві такий крок назвали очікуваним.
Україна припинила подачу електроенергії до ЛНР

Україна припинила подачу електроенергії до "ЛНР" 25.04.2017

У ніч на 25 квітня "Укренерго" повністю припинила енергопостачання на тимчасово неконтрольовані території Луганської області.

В Україні через негоду знеструмлені 430 населених пунктів

В Україні через негоду знеструмлені 430 населених пунктів 13.11.2016

Десятки населених пунктів у дев'яти областях України страждають від заметілі. Майже тисяча енергетиків залучені до відновлення енергопостачання.
У Мінську поки не вдалося домовитися про розведення сил

У Мінську поки не вдалося домовитися про розведення сил 07.09.2016

На зустрічі політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи обговорили питання організації виборів на підконтрольних сепаратистам територіях.
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