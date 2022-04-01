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Компанії Gazprom Germania та Rosneft Deutschland відіграють ключову роль у системі енергопостачання ФРН. Влада країни хоче забезпечити надійність поставок енергоносіїв на тлі суперечки з РФ щодо газу, пише Handelsblatt.
Міністр енергетики України назвав ухвалене рішення про припинення постачань електроенергії до "ЛНР" економічним, а не політичним. Після погашення боргів з боку проросійських сепаратистів Україна готова його відновити.