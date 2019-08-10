 ″еМалятко″: в Україні узгодили план щодо електронної реєстрації новонароджених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2019

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Новини

"еМалятко": в Україні узгодили план щодо електронної реєстрації новонароджених

Проєкт "еМалятко" дозволить батькам отриати десять державних послуг, пов'язаних з народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку.

еМалятко передбачає, що десять послуг можна буде отримати за однією заявою в пологовому будинку

"еМалятко" передбачає, що десять послуг можна буде отримати за однією заявою в пологовому будинку

В офісі президента України узгодили план дій із запровадження проєкту електронних державних послуг при народженні дитини "еМалятко". Про це пресслужба офісу повідомила ввечері у п'ятницю, 9 серпня.

Планується, що проєкт "еМалятко" надасть можливість отримати 10 державних послуг, пов'язаних із народженням дитини, за однією електронною заявою, поданою одразу в пологовому будинку. Йдеться, зокрема, про реєстрацію народження, місця проживання дитини, реєстрацію дитини в електронній системі охорони здоров'я та в державних реєстрах, призначення допомоги при народженні дитини та допомоги багатодітним сім'ям. Передбачається, що в результаті батьки зможуть взагалі не відвідувати жодну з держустанов для реєстрації дитини, а кількість необхідних документів скоротиться з 37 до одного.

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Очікується, що проєкт запустять з 1 січня 2020 року, повідомив радник голови держави Михайло Федоров.

За словами першого заступника голови Державного агентства з питань е-урядування Олексія Вискуба, проєкт передбачає суттєву зміну бізнес-процесів у тому, що стосується базових реєстрів, а також оптимізує надання державних послуг і роботу чиновників.

Порядок надання послуги "еМалятко" затверджено постановою Кабміну України "Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини", яку оприлюднили 8 серпня.

Реалізація проєкту відбуватиметься за підтримки програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг та проєкту EU4PAR (ЄС).

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