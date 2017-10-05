Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон за менш ніж дві години

Кенійський спортсмен Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон менше, ніж за дві години. Для подолання дистанції довжиною 42,195 кілометра в суботу, 12 жовтня, у Відні йому знадобилася лише 1 година 59 хвилин та 40 секунд, повідомила агенція dpa. В середньому він пробігав кілометр за дві з половиною хвилини.

Однак це досягнення олімпійського чемпіона 2016 року не буде вважатися світовим рекордом, оскільки не було відкритої конкуренції. Попередній офіційний світовий рекорд також був встановлений Еліудом Кіпчоге - у 2018 році він пробіг марафон за 2 години 1 хвилину та 39 секунд. Рекорд був ратифікований Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF). У 2017 році для того, щоб подолати марафон у Монці, йому знадобилися 2 години та 25 секунд.

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