Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон за менш ніж дві години

Кенійський спортсмен Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон менше, ніж за дві години. Для подолання дистанції довжиною 42,195 кілометра в суботу, 12 жовтня, у Відні йому знадобилася лише 1 година 59 хвилин та 40 секунд, повідомила агенція dpa. В середньому він пробігав кілометр за дві з половиною хвилини.
Однак це досягнення олімпійського чемпіона 2016 року не буде вважатися світовим рекордом, оскільки не було відкритої конкуренції. Попередній офіційний світовий рекорд також був встановлений Еліудом Кіпчоге - у 2018 році він пробіг марафон за 2 години 1 хвилину та 39 секунд. Рекорд був ратифікований Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF). У 2017 році для того, щоб подолати марафон у Монці, йому знадобилися 2 години та 25 секунд.
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10 порад для бігунів-початківців
Стартуйте повільно
Почніть пробіжку в повільному темпі. Збільшуйте швидкість тільки після перших 10 хвилин. Так ви зможете швидко розігріти м'язи. Той, хто стартує без розминки, ризикує отримати травму і швидко втомиться. Втрата сил вже на перших кілометрах призведе до стресу та фрустрації.
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10 порад для бігунів-початківців
Не змучуйте себе
Біг у помірному темпі, який не заважає милуватися ландшафтом, має тривати близько 75 відсотків часу всієї пробіжки. Швидкість на межі витривалості становить не більше чверті часу тренування.
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10 порад для бігунів-початківців
Змінюйте темп
Постійно бігати з однаковою швидкістю - монотонно й нудно. До того ж, так ви не зможете збільшити свою витривалість. Порада від німецьких експертів: "грайтеся" з темпом, чергуйте швидкий і повільний біг.
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10 порад для бігунів-початківців
Менше контролю
Пульсометр або фітнес-трекер - чудовий помічник під час пробіжки. Та якщо дивитися на "розумний" браслет щохвилини, можна втратити відчуття власного тіла. Експерти радять краще прислухатися до власного організму й бігати в такому темпі, який комфортний саме для вас, навіть ігноруючи рекомендації техніки.
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10 порад для бігунів-початківців
Музика - найкраща мотивація
Завантажте добірку улюблених пісень на плеєр чи смартфон - і ви навіть не помітите, як мине час пробіжки.
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10 порад для бігунів-початківців
Тренуйте м'язи
Силове тренування - обов'язкова складова занять бігом. Особливу увагу варто приділити зовнішній та внутрішній поверхні стегон. Обирайте вагу, з якою вам буде комфортно зробити два-три підходи по 25-40 повторів. Ідеальний варіант - тренуватися двічі на тиждень.
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10 порад для бігунів-початківців
Розслабляйтеся
Пам'ятайте: біг - це не бокс чи карате. Чимало бігунів напружують м'язи плечового пояса і стискають кулаки. Насправді ж долоні мають бути розслаблені. Крім того, німецькі експерти радять хоча б раз на тиждень, якщо є можливість, влаштовувати спокійні десятихвилинні пробіжки босоніж по газону. Це допоможе зняти напругу зі стоп.
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Бігайте по горах
Щонайменше двічі-тричі на місяць влаштовуйте пробіжки в гористій чи пагорбкуватій місцевості - і невдовзі ваші м'язи помітно зміцніють. Під горами та пагорбами маються на увазі не вершини заввишки три тисячі метрів, а навіть невеличкі горбки в парку.
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10 порад для бігунів-початківців
Разом веселіше
Покличте на пробіжку друзів. З одного боку, домовленість про спільне тренування зобов'яже вас стартувати в певний час і в конкретному місці, а з іншого, час у хорошій компанії пролетить непомітно. Можливість балакати під час пробіжки - хороша ознака того, що ви біжите у правильному темпі.
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10 порад для бігунів-початківців
Більше барв!
Модні кросівки, яскравий топ і стильні штани. Це вже мотивація для пробіжки, чи не так? На вас точно звернуть увагу.
Автор: Ксенія Сафронова, Аніта Грабська