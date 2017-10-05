 Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон за менш ніж дві години | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

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Новини

Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон за менш ніж дві години

Під час забігу у Відні кенійський атлет Еліуд Кіпчоге подолав марафон - дистанцію у понад 42 кілометри - лише за 1 годину та 59 хвилин.

Еліуд Кіпчоге став першою людиною, що пробігла марафон менше, ніж за дві години

Еліуд Кіпчоге став першою людиною, що пробігла марафон менше, ніж за дві години

Кенійський спортсмен Еліуд Кіпчоге вперше в історії пробіг марафон менше, ніж за дві години. Для подолання дистанції довжиною 42,195 кілометра в суботу, 12 жовтня, у Відні йому знадобилася лише 1 година 59 хвилин та 40 секунд, повідомила агенція dpa. В середньому він пробігав кілометр за дві з половиною хвилини.

 

Однак це досягнення олімпійського чемпіона 2016 року не буде вважатися світовим рекордом, оскільки не було відкритої конкуренції. Попередній офіційний світовий рекорд також був встановлений Еліудом Кіпчоге - у 2018 році він пробіг марафон за 2 години 1 хвилину та 39 секунд. Рекорд був ратифікований Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF). У 2017 році для того, щоб подолати марафон у Монці, йому знадобилися 2 години та 25 секунд.

Дивитись відео 01:05

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  • Стартуйте повільно

    10 порад для бігунів-початківців

    Стартуйте повільно

    Почніть пробіжку в повільному темпі. Збільшуйте швидкість тільки після перших 10 хвилин. Так ви зможете швидко розігріти м'язи. Той, хто стартує без розминки, ризикує отримати травму і швидко втомиться. Втрата сил вже на перших кілометрах призведе до стресу та фрустрації.

  • Не змучуйте себе

    10 порад для бігунів-початківців

    Не змучуйте себе

    Біг у помірному темпі, який не заважає милуватися ландшафтом, має тривати близько 75 відсотків часу всієї пробіжки. Швидкість на межі витривалості становить не більше чверті часу тренування.

  • Змінюйте темп

    10 порад для бігунів-початківців

    Змінюйте темп

    Постійно бігати з однаковою швидкістю - монотонно й нудно. До того ж, так ви не зможете збільшити свою витривалість. Порада від німецьких експертів: "грайтеся" з темпом, чергуйте швидкий і повільний біг.

  • Менше контролю

    10 порад для бігунів-початківців

    Менше контролю

    Пульсометр або фітнес-трекер - чудовий помічник під час пробіжки. Та якщо дивитися на "розумний" браслет щохвилини, можна втратити відчуття власного тіла. Експерти радять краще прислухатися до власного організму й бігати в такому темпі, який комфортний саме для вас, навіть ігноруючи рекомендації техніки.

  • Музика - найкраща мотивація

    10 порад для бігунів-початківців

    Музика - найкраща мотивація

    Завантажте добірку улюблених пісень на плеєр чи смартфон - і ви навіть не помітите, як мине час пробіжки.

  • Тренуйте м'язи

    10 порад для бігунів-початківців

    Тренуйте м'язи

    Силове тренування - обов'язкова складова занять бігом. Особливу увагу варто приділити зовнішній та внутрішній поверхні стегон. Обирайте вагу, з якою вам буде комфортно зробити два-три підходи по 25-40 повторів. Ідеальний варіант - тренуватися двічі на тиждень.

  • Розслабляйтеся

    10 порад для бігунів-початківців

    Розслабляйтеся

    Пам'ятайте: біг - це не бокс чи карате. Чимало бігунів напружують м'язи плечового пояса і стискають кулаки. Насправді ж долоні мають бути розслаблені. Крім того, німецькі експерти радять хоча б раз на тиждень, якщо є можливість, влаштовувати спокійні десятихвилинні пробіжки босоніж по газону. Це допоможе зняти напругу зі стоп.

  • Бігайте по горах

    10 порад для бігунів-початківців

    Бігайте по горах

    Щонайменше двічі-тричі на місяць влаштовуйте пробіжки в гористій чи пагорбкуватій місцевості - і невдовзі ваші м'язи помітно зміцніють. Під горами та пагорбами маються на увазі не вершини заввишки три тисячі метрів, а навіть невеличкі горбки в парку.

  • Разом веселіше

    10 порад для бігунів-початківців

    Разом веселіше

    Покличте на пробіжку друзів. З одного боку, домовленість про спільне тренування зобов'яже вас стартувати в певний час і в конкретному місці, а з іншого, час у хорошій компанії пролетить непомітно. Можливість балакати під час пробіжки - хороша ознака того, що ви біжите у правильному темпі.

  • Більше барв!

    10 порад для бігунів-початківців

    Більше барв!

    Модні кросівки, яскравий топ і стильні штани. Це вже мотивація для пробіжки, чи не так? На вас точно звернуть увагу.

    Автор: Ксенія Сафронова, Аніта Грабська


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