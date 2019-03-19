Ельміра Аблялімова - український політик, економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ельміра Аблялімова".

Ельміра Аблялімова у 2014 році була генеральною директоркою Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.