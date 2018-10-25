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Філармонія на Ельбі у німецькому місті Гамбурзі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Філармонія на Ельбі".
"Найскандальніший довгобуд Німеччини" офіційно завершено: у Гамбурзі в присутності канцлера і президента ФРН 11 січня урочисто відкрилася Ельбська філармонія. Квитки розкуплені на півроку вперед. Найдорожчі квитки на перший концерт коштували 10 тисяч євро.
У Гамбурзі завершилося будівництво одного з найдорожчих німецьких довгобудів - філармонії на Ельбі. Її почали зводити ще у 2007 році, однак термін завершення будівництва неодноразово переносили. При цьому кошторис будівництва збільшився майже у 10 разів - до 789 мільйонів євро.
У Гамбурзі завершилося будівництво одного з найдорожчих німецьких довгобудів - філармонії на Ельбі. Її почали зводити ще у 2007 році, однак термін завершення будівництва неодноразово переносили. При цьому кошторис будівництва збільшився майже у 10 разів - до 789 мільйонів євро.