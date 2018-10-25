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Ельбська філармонія

Філармонія на Ельбі у німецькому місті Гамбурзі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Філармонія на Ельбі".

Lonely Planet: Німеччина на другому місці серед туристичних цілей 2019 року

Lonely Planet: Німеччина на другому місці серед туристичних цілей 2019 року 25.10.2018

У 2018 році рейтинг очолює Чилі. На другому місці - Південна Корея. На 2019 рік Lonely Planet радить туристам поїхати на Шрі-Ланку та до Німеччини.
Перша річниця Ельбської філармонії - нового символу Гамбурга (фотогалерея)

Перша річниця Ельбської філармонії - нового символу Гамбурга (фотогалерея) 11.01.2018

Лише рік минув після першого концерту в новому приміщенні Ельбської філармонії, а шалено дорогий довгобуд у Гамбурзі тепер вже називають одним із чудес світу.

Висока мода у філармонії на Ельбі: Карл Лаґерфельд показав свою колекцію у Гамбурзі (12.12.2017) 12.12.2017

Карл Лаґерфельд вперше показав колекцію для дому моди Chanel у своєму рідному Гамбурзі. Ось як славнозвісна філармонія на Ельбі перетворилась на подіум.

Ельбська філармонія "зазвучала" у Гамбурзі (12.01.2017) 12.01.2017

"Найскандальніший довгобуд Німеччини" офіційно завершено: у Гамбурзі в присутності канцлера і президента ФРН 11 січня урочисто відкрилася Ельбська філармонія. Квитки розкуплені на півроку вперед. Найдорожчі квитки на перший концерт коштували 10 тисяч євро.
У Гамбурзі під Вагнера і Бетховена відкрилася філармонія на Ельбі

У Гамбурзі під Вагнера і Бетховена відкрилася філармонія на Ельбі 11.01.2017

Урочисте відкриття філармонії на Ельбі у Гамбурзі відвідали Анґела Меркель та Йоахім Ґаук. Квитки до закладу розкуплені на півроку вперед.

Культурні цікавинки Німеччини - 2017 (03.01.2017) 03.01.2017

Які культурні події в Німеччині в 2017 році заслуговують особливої уваги? Про найцікавіші заходи дивіться у добірці DW.

#DailyDrone: Філармонія на Ельбі (05.12.2016) 05.12.2016

Німеччина з висоти пташиного польоту: спорудження цього довгобуду тривало майже десять років та коштувало 789 мільйонів євро. Зате тепер Гамбург отримав новий унікальний символ.

Філармонія на Ельбі: новий символ Гамбурга (04.11.2016) 04.11.2016

У Гамбурзі завершилося будівництво одного з найдорожчих німецьких довгобудів - філармонії на Ельбі. Її почали зводити ще у 2007 році, однак термін завершення будівництва неодноразово переносили. При цьому кошторис будівництва збільшився майже у 10 разів - до 789 мільйонів євро.

Філармонія на Ельбі: новий символ Гамбурга (04.11.2016) 04.11.2016

У Гамбурзі завершилося будівництво одного з найдорожчих німецьких довгобудів - філармонії на Ельбі. Її почали зводити ще у 2007 році, однак термін завершення будівництва неодноразово переносили. При цьому кошторис будівництва збільшився майже у 10 разів - до 789 мільйонів євро.

У Гамбурзі добудували помпезну філармонію на Ельбі

У Гамбурзі добудували помпезну філармонію на Ельбі 31.10.2016

Масштабна споруда, яку зводили майже 10 років і вартість будівництва якої зросла за ці роки вдесятеро, має підкреслити перевтілення Гамбурга з торгового міста на сучасний культурний центр світового масштабу.

Філармонія на Ельбі - будівельний проект у фінансовій пастці 18.04.2013

Серед найвідоміших проблемних будівельних проектів Німеччини - філармонія на Ельбі, будівництво якої призупинили понад рік тому. Нині жителі Гамбурга знову плекають надію таки пережити її відкриття.
Культурний довгобуд став тягарем для Гамбурга

Культурний довгобуд став тягарем для Гамбурга 13.04.2010

Якби все йшло за планом, Гамбург вже цієї осені заявив би про себе як культурна столиця. Новим символом міста мала стати філармонія на Ельбі. Однак замість храму культури довгобуд перетворюється на головний біль.
Новий символ Гамбурга – філармонія на Ельбі

Новий символ Гамбурга – філармонія на Ельбі 25.04.2008

Колись там зберігали мішки з какао, а через два роки співатимуть арії. В порту Гамбурга на березі Ельби будується велетенський концертний дім, де буде філармонія. Престижний проект коштує сотні мільйонів євро.