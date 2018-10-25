Ельбська філармонія

Філармонія на Ельбі: новий символ Гамбурга (04.11.2016)

У Гамбурзі завершилося будівництво одного з найдорожчих німецьких довгобудів - філармонії на Ельбі. Її почали зводити ще у 2007 році, однак термін завершення будівництва неодноразово переносили. При цьому кошторис будівництва збільшився майже у 10 разів - до 789 мільйонів євро.