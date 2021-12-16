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Електронні сигарети

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електронні сигарети".

Електронні сигарети - спеціальні прилади, котрі імітують акт куріння тютюнової сигарети. У спеціальному картриджі нагрівається рідина, випаровування якої вдихає курець. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних і заборонила курити їх у громадських місцях

Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних і заборонила курити їх у громадських місцях 16.12.2021

Депутати заборонили рекламу і продаж неповнолітнім електронних пристроїв для куріння. Щоправда заборона вступить в силу лише через півтора року.
В Україні хочуть заборонити рекламу електронних сигарет

В Україні хочуть заборонити рекламу електронних сигарет 27.04.2021

Верховна Рада України має намір заборонити рекламу електронних сигарет, а також рідин, які в них використовуються.
Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім 02.12.2020

Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила продавати електронні сигарети особам до 18 років. За їхній продаж неповнолітнім загрожує штраф.
В Іспанії обмежують куріння, аби стримати поширення COVID-19

В Іспанії обмежують куріння, аби стримати поширення COVID-19 13.08.2020

Для боротьби з поширенням коронавірусу в іспанському регіоні Галісія обмежують куріння. Про це думають і в інших регіонах країни.
Електронні сигарети підвищують ризик захворіти на COVID-19

Електронні сигарети підвищують ризик захворіти на COVID-19 12.08.2020

Курці електронних сигарет більше ризикують захворіти на COVID-19 та мати важкі симптоми перебігу хвороби. Причому, це стосується також підлітків.
У США заборонять низку ароматичних домішок для електронних сигарет

У США заборонять низку ароматичних домішок для електронних сигарет 03.01.2020

У США планують заборонити продаж популярних у молоді наповнювачів для е-сигарет із запахом м'яти та фруктів.
У США заборонять ароматичні домішки для електронних сигарет

У США заборонять ароматичні домішки для електронних сигарет 12.09.2019

Сполучені Штати планують заборонити продаж в країні будь-яких ароматичних наповнювачів для електронних сигарет, крім тих, що мають запах тютюну.
У США зростає кількість померлих після куріння е-сигарет

У США зростає кількість померлих після куріння е-сигарет 06.09.2019

У США виявлено вже 450 випадків захворювань, які могли бути спричинені курінням електронних сигарет. Лікарі закликають утриматися від вейпінгу до завершення розслідування.
У США зафіксовано першу смерть, яка може бути спричинена е-сигаретами

У США зафіксовано першу смерть, яка може бути спричинена е-сигаретами 24.08.2019

У США майже в двохсот людей виникли серйозні проблеми з легенями. Усі вони курили електронні сигарети. Один із пацієнтів помер.
Електронні сигарети: менше зло?

Електронні сигарети: менше зло? 31.05.2019

Куріння вже не в тренді, йому на зміну прийшов вейпінг - вдихання пари е-сигарети. Як перше, так і друге шкодить здоров'ю. Однак прибічники вейпінгу вказують на позитивні ефекти порівняно з тютюнокурінням. Чи так це?
У парі електронних сигарет виявили отруйні метали

У парі електронних сигарет виявили отруйні метали 28.03.2019

Науковці виявили в парі багатьох електронних сигарет елементи отруйних металів, таких як хром, нікель та манган. Потрапляють у неї вони, швидше за все, через спіраль нагрівання.

Заборона електронних сигарет у Польщі (09.09.2016) 09.09.2016

Палити електронні сигарети у Польщі відтепер можна лише у спеціально відведених для цього місцях. Так само, згідно із новим законом, заборонено продавати їх неповнолітнім.
Німецькі науковці не вірять у безневинність електронних сигарет

Німецькі науковці не вірять у безневинність електронних сигарет 08.07.2011

Із запровадженням заборони на паління у громадських місцях багато курців переключилися на електронні цигарки. Виробники стверджують, що цей замінник цілком безпечний. Але чи так це насправді?