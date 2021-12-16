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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електронні сигарети".
Електронні сигарети - спеціальні прилади, котрі імітують акт куріння тютюнової сигарети. У спеціальному картриджі нагрівається рідина, випаровування якої вдихає курець. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.