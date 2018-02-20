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Електронні гроші – платіжний засіб чи фінансові зобов'язання, обмін яких та взаєморозрахунки за якими відбуваються за допомогою інформаційних технологій.
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