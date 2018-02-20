Електронні гроші

Криптовалюта біткоін - безпечна гавань чи спекулятивна бульбашка?

На початку цього року один біткоін коштував близько 700 доларів США. Зараз його вартість тримається близько позначки 10 тисяч доларів. Про причини злету популярності та можливі ризики - в матеріалі DW.