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Електронні гроші

Електронні гроші – платіжний засіб чи фінансові зобов'язання, обмін яких та взаєморозрахунки за якими відбуваються за допомогою інформаційних технологій.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Електронні гроші". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Картки vs кеш: чому українці лише неохоче відмовляються від готівки

Картки vs "кеш": чому українці лише неохоче відмовляються від готівки 20.02.2018

Українці поступово відмовляються від паперових грошей, віддаючи перевагу безготівковим розрахункам. Втім, до Швеції, де готівка, як говорять, вже раритет, Україні поки що далеко.

Факти, які варто знати про біткоін (11.12.2017) 11.12.2017

Вартість біткоіна щодня б'є рекорди й наближається вже до 20 тисяч доларів. Пояснюємо - звідки взялася ця криптовалюта і чим вона небезпечна.
Криптовалюта біткоін - безпечна гавань чи спекулятивна бульбашка?

Криптовалюта біткоін - безпечна гавань чи спекулятивна бульбашка? 30.11.2017

На початку цього року один біткоін коштував близько 700 доларів США. Зараз його вартість тримається близько позначки 10 тисяч доларів. Про причини злету популярності та можливі ризики - в матеріалі DW.

5 фактів про біткоін (15.08.2017) 15.08.2017

Криптовалюта біткоін встановила історичний рекорд вартості - 4367 доларів. DW з'ясовувала, навіщо потрібен біткоін і де його використовують.
Обмеження на готівкові розрахунки: нелегальних операцій може побільшати

Обмеження на готівкові розрахунки: нелегальних операцій може побільшати 05.01.2017

Нацбанк України втричі знизив ліміт на розрахунки готівкою. Тепер всі покупки більше 50 тисяч гривень мають сплачуватися лише через банки. Тому для українців вони стануть дорожчими через банківські комісії.
Готівка vs електронні гроші - Німеччина дискутує

Готівка vs електронні гроші - Німеччина дискутує 26.12.2016

Дедалі більше країн відмовляються від купюр великого номіналу. Але німці залишаються переконаними прихильниками готівки й масово скуповують сейфи для зберігання заощаджень. Про причини цього - у матеріалі DW.
Контролюючі органи застерігають від використання електронної валюти

Контролюючі органи застерігають від використання електронної валюти 13.12.2013

Здійснення платіжних операцій за допомогою електронної валюти, зокрема "біткоіну" (bitcoin), надто ризиковане, вважають у Європейському відомстві контролю за діяльністю банків (EBA).
Податківці взялися за електронні гроші

Податківці взялися за електронні гроші 13.06.2013

Українські податківці хочуть взяти під контроль електронні гроші, якими українці розраховуються за покупки в інтернеті. Що це - додатковий ресурс для наповнення бюджету чи захист споживачів?
На тлі валютних криз популярними стають електронні гроші

На тлі валютних криз популярними стають електронні гроші 18.10.2011

Цінність грошей базується на довірі. Криза дуже сильно похитнула довіру людей до класичної валюти – євро чи долара. Тим часом електронна валюта, так звані, біткоіни (bitcoins) здобуває дедалі більше прихильників.