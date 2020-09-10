Електронне урядування - урядування й надання державних послуг у режимі онлайн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електронне урядування".

Активний розвиток запровадження електронного урядування - одна з перших ініціатив Володимира Зеленського після обрання його президентом України. У своїх виступах він неодноразово говорив про необхідність створення "держави в смартофоні". На його думку, переведення максимуму державних послуг у режим онлайн дозволить побороти корупцію в цій сфері, оскільки безпосередня взаємодія громадян і бізнесу з чиновниками буде зведена до мінімуму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.