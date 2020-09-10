Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Електронне урядування

Електронне урядування - урядування й надання державних послуг у режимі онлайн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електронне урядування".

Активний розвиток запровадження електронного урядування - одна з перших ініціатив Володимира Зеленського після обрання його президентом України. У своїх виступах він неодноразово говорив про необхідність створення "держави в смартофоні". На його думку, переведення максимуму державних послуг у режим онлайн дозволить побороти корупцію в цій сфері, оскільки безпосередня взаємодія громадян і бізнесу з чиновниками буде зведена до мінімуму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Візи для "цифрових кочівників" в Естонії (10.09.2020) 10.09.2020

Естонія запровадила нові візи для так званих "цифрових кочівників". Хто це такі і навіщо вони естонцям?
Україна отримає 25 мільйонів євро від ЄС на цифрову економіку та е-урядування

Україна отримає 25 мільйонів євро від ЄС на цифрову економіку та е-урядування 11.07.2019

Єврокомісія виділить Україні 25 мільйонів євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, повідомили у пресслужбі президента України.
Команда Зеленського запустила проєкт LIFT з вакансіями та для пошуку ідей

Команда Зеленського запустила проєкт LIFT з вакансіями та для пошуку ідей 28.05.2019

Ініціатива працює в режимі бета-версії. Станом на ранок 28 травня на сайті є інформація про одну вакансію - керівника проекту LIFT.
Зеленський хоче створити країну в смартфоні

Зеленський хоче створити "країну в смартфоні" 23.05.2019

Український президент Володимир Зеленський заявив, що прагне надолужити відставання країни в електронному урядуванні та створити "країну в смартфоні".
Громадяни України зможуть дізнатися, хто з чиновників цікавився їхніми даними

Громадяни України зможуть дізнатися, хто з чиновників цікавився їхніми даними 17.11.2017

Нова цифрова система "Трембіта" зробить 98 відсотків держпослуг в Україні доступними через інтернет. Проект впроваджується за фінансової підтримки ЄС.
Меркель ставить німцям Естонію за зразок електронного урядування

Меркель ставить німцям Естонію за зразок електронного урядування 25.08.2016

Те, що 1,3 мільйона населення Естонії може завдяки новітнім технологіям заощадити багато часу й грошей під час контакту з органами влади, може бути "взірцем" для Німеччини, вважає канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Литва як взірець: замість черг і хабарів - електронне урядування (відео)

Литва як взірець: замість черг і хабарів - електронне урядування (відео) 10.03.2016

Можливостей для корупції значно менше, коли для отримання довідок та реєстрацій не потрібно мати справу з чиновниками. У Литві проблему вирішили за допомогою електронного урядування.

Литва як взірець: замість черг і хабарів - електронне урядування (10.03.2016) 10.03.2016

Можливостей для корупції значно менше, коли для отримання довідок та реєстрацій не потрібно мати справу з чиновниками. У Литві проблему вирішили за допомогою електронного урядування.
Сучасна міська влада: коли городянин стає клієнтом

Сучасна міська влада: коли городянин стає клієнтом 11.05.2011

Інтернет відіграє дедалі важливішу роль у наданні адміністративних послуг громадянам. Першопрохідцем традиційно є місцеве самоврядування – як у Німеччині, так і в Україні. Щоправда, стадії розвитку поки різні.
У Львові розвивають електронне урядування

У Львові розвивають електронне урядування 24.11.2010

Львів за підтримки ОБСЄ надалі впроваджуватиме електронне урядування у місті. Звернення громадян та надання послуг міста через інтернет мають, зокрема, сприяти боротьбі з корупцією.