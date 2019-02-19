Електромобілі та екологія: як Volkswagen прагне стати світовим лідером

Часом хочеться себе ущипнути, коли чуєш від менеджерів концерну Volkswagen (VW) фрази на кшталт: "Глобальне потепління набирає обертів, і VW є частиною проблеми". Ці слова пролунали з вуст Ральфа Пфіцнера (Ralf Pfitzner), який у концерні відповідає за питання сталого розвитку. Іще одне речення: "Модель I.D. стане першим серійним автомобілем концерну, виробництво якого у підсумку не матиме негативного впливу на клімат". Ці слова на симпозіумі, який концерн організував на своїй "Скляній мануфактурі" у Дрездені, сказав Томас Ульбріх (Thomas Ulbrich), член правління Volkswagen, який відповідає за електромобільність.

Ще не минуло й чотирьох років, як концерн через обман із показниками викидів вихлопних газів, що потягнув за собою мільярдні штрафи, опинився в кризі, яка загрожувала його існуванню. Дотепер завершилася лише судова тяганина в США. Великі процеси в Німеччині ще навіть не починалися.

Герберт Дісс (Herbert Diess), новий бос у Вольфсбурзі, де розташована штаб-квартира VW, дав вказівку щодо "зміни культури" концерну. "Ми зорієнтуємо підприємство на розвиток екологічно чистого транспорту", - такою була установка Дісса для 650-ти тисяч співробітників VW у всьому світі. Щоб досягнути цього, за інформацією видання Spiegel, концерн планує також впровадження внутрішнього податку на викиди CO2, аби створити стимули для їхнього скорочення.

Виробництво без шкоди для клімату

Volkswagen прагне до 2050 року скоротити викиди CO2 своїми автомобіля до нуля, до того ж машини хочуть виробляти без шкоди для клімату. Для цього викиди парникових газів, яких все ж не уникнути, планують компенсувати заходами із захисту клімату. "Якщо ми хочемо досягнути цієї мети, то повинні починати зміни тепер", - каже Крістіан Зенґер (Christian Senger), який у концерні відповідає за модельний ряд e-mobility.

11 мільярдів євро виділяє VW до 2023 року для дигіталізації автомобілів та заводів, а також для налагодження нешкідливого для клімату виробництва, у тому числі і й фірм-постачальників. Дев'ять з цих 11 мільярдів - це прямі інвестиції в електромобільність.

Прототипи електромобілів модельного ряду I.D.: на задньому плані I.D., в центрі - I.D.Crozz, праворуч - I.D.Buzz

На даний момент відбувається переоснащення (без зупинки поточного виробництва) першого заводу VW. У саксонському Цвіккау, де поки ще сходять з конвеєра традиційні Golf, з кінця цього року мають розпочати виготовлення елекрокара I.D., який повинен започаткувати цілий модельний ряд електромобілів.

Завод у Цвіккау є свого роду лабораторією: у минулі роки на ньому вже провели заходи з підвищення енергоефективності. І якщо за останні вісім років обсяги виробництва на заводі зросли на три відсотки, то викиди CO2 за цей час вдалося скоротити на 66 відсотків. І це ще не все: Ліндель Чанґ (Liendel Chang), який опікується екологічними аспектами виробничих процесів, каже, що на підприємстві "ретельно вивчають" всі можливості. Для прикладу, перевіряють ефективність систем провітрювання та опалення складальних цехів, або ж забезпечення стисненим повітрям складальних ліній.

Після Цвіккау - увесь світ

Завод у Цвіккау повинен стати першопрохідцем, за ним настане черга інших заводів: у Емдені на узбережжі Північного моря, де зараз виробляють модель Passat; у Ганновері, де з конвеєра сходять мікроавтобуси Transporter; у чеському Млада-Болеславі, звідки походить сестринський бренд Skoda; ну й зрештою два заводи в Китаї та підприємство у США в Чаттанузі (штат Теннессі).

VW переоснащує свій завод у саксонському Цвіккау (на фото)

У VW зазначають, що до поставленої мети щодо нешкідливого для клімату виробництва зроблено перший крок: енергопостачання для всіх підприємств концерну (а таких у всьому світі понад 120) на 37 відсотків забезпечується з відновлюваних джерел. Але виробництво на заводах концерну - лише один бік медалі. Значно складніше із постачальниками - їх у VW чимало: близько 40 тисяч у світі.

Але в концерні прагнуть зробити відповідним принципам сталого розвитку весь ланцюжок створення доданої вартості. І йдеться не лише про уникнення викидів CO2, а й про дотримання соціальних стандартів. Однак це означає необхідність глибоких втручань у складні процеси. За словами Марко Філіппі, який у VW відповідає за закупівлі, концерн хоче зобов'язати постачальників дотримуватися принципів сталого розвитку. "З постачальниками, які не відповідатимуть нашим вимогам, ми не працюватимемо", - каже Філіппі.

Захист клімату як козир у конкурентній боротьбі

Але все це, звісно, поки що лише наміри: бо для прикладу виробництво сталі й до сьогодні є процесом, який пов'язаний з дуже значними викидами CO2. І, вочевидь, VW не зможе відмовитися навіть від своїх постачальників сталі. Схоже виглядає ситуація і з виробниками батарей. Елементи батарей VW купує переважно у Польщі, де електроенергію генерують головно з вугілля. Однак у VW стверджують, що польські постачальники покриватимуть потребу в енергії для виробництва елементів батарей з відновлюваних джерел.

На шляху до нешкідливого для клімату виробництва ще треба багато зробити. Але VW хоче стати лідером у цій сфері, а там, де цілей сталого розвитку не можна досягнути одразу, концерн планує в якості компенсації інвестувати у проекти із захисту клімату.

Підтримку цим планам концерну висловив Ґеорґ Келль (Georg Kell), який раніше був засновником та директором UN Global Compact (Глобального договору ООН) - ініціативи ООН, спрямованої на втілення бізнесом принципів сталого розвитку. Келль, який зараз є членом консультаційної ради зі сталого розвитку VW, стверджує: "Лише при декарбонізації виробництва компанії матимуть шанс на майбутнє. Це питання стане головною темою конкурентної боротьби".

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