 Електробус, зроблений в Україні: перевірка на рентабельність (відео) | Автомобіль | DW | 27.07.2018

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Автомобіль

Електробус, зроблений в Україні: перевірка на рентабельність (відео)

Електробус Е-19 українського виробництва вдвічі дорожчий за дизельний автобус, але в експлуатації у 10 разів дешевший. Тож різниця вартості компенсується за 5 років, запевняє виробник. DW перевірила, чи так це.

DW перевірила рентабельність електробуса, зробленого в Україні (Fotolia/alexandro900)

Один-єдиний екземпляр електробуса Made in Ukraine їздить у Львові. Місцева влада не планує закуповувати більше таких автобусів: мовляв, нерентабельно. Виробник "Електрон" натомість запевняє, що електробус українського виробництва окупиться через п'ять років...

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Польські електробуси на європейському ринку (відео)

Виробник електробусів з Польщі Solaris хоче змагатися з такими німецькими гігантами як MAN та Daimler і шукає інвесторів. Попри дороговизну е-автобусів, на європейських дорогах їх понад дві тисячі. І замовлень більшає. (29.05.2018)  

Що спільного в електромобілів та дитячої праці?

Для акумуляторів електромобілів, ноутбуків та смартфонів потрібен кобальт. Видобувається він переважно в Демократичній Республіці Конго, де про права людини нічого не чули. DW - про сумну ціну сучасних винаходів. (22.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Українські електробуси: чому їх не використовують? (17.07.2018)  

Електробуси з 2030 року: Гамбург відмовляється від дизеля (25.04.2018)  

Німці поступово пересідають на водневі автобуси (08.05.2018)  

Докладно

DW перевірила рентабельність електробуса, зробленого в Україні (Fotolia/alexandro900)

Український електробус: перевірка на рентабельність (відео)

Чи справді електробус Е-19 українського виробництва окупиться через п'ять років, як запевняє львівський виробник? 

Назар Холодницький

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