Електробус, зроблений в Україні: перевірка на рентабельність (відео)

Електробус Е-19 українського виробництва вдвічі дорожчий за дизельний автобус, але в експлуатації у 10 разів дешевший. Тож різниця вартості компенсується за 5 років, запевняє виробник. DW перевірила, чи так це.
Один-єдиний екземпляр електробуса Made in Ukraine їздить у Львові. Місцева влада не планує закуповувати більше таких автобусів: мовляв, нерентабельно. Виробник "Електрон" натомість запевняє, що електробус українського виробництва окупиться через п'ять років...
Виробник електробусів з Польщі Solaris хоче змагатися з такими німецькими гігантами як MAN та Daimler і шукає інвесторів. Попри дороговизну е-автобусів, на європейських дорогах їх понад дві тисячі. І замовлень більшає. (29.05.2018)