 Екс-раднику Макрона закидають перевищення повноважень і насильство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2018

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Новини

Екс-раднику Макрона закидають перевищення повноважень і насильство

Екс-раднику французького президента закидають побиття демонстранта на першотравневій акції в Парижі. Ще один співробітник адміністрації був присутній при цьому, а поліцейські віддали йому відео з камер спостереження.

Александра Беналля

Александр Беналля

У Франції почато офіційне розслідування щодо колишнього радника з безпеки президента країни Александра Беналля, якого підозрюють у перевищенні повноважень і здійсненні насильницьких дій, повідомила у неділю, 22 липня, французька прокуратура. Раніше в той же день 26-річний Беналля, співробітник президентської адміністрації Вінсан Краз і троє поліцейських постали перед слідчим суддею.

Олександра Беналля звільнили та помістили під варту після публікації відео з першотравневої демонстрації в Парижі, на якому видно, як він б'є одного з демонстрантів. Краз на цій демонстрації супроводжував Беналля, пише видання Le Figaro.

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Під час першотравневих виступів у Парижі молодики у масках жбурляли в поліцію пляшки з запалювальною сумішшю, правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки. Троє поліцейських отримали поранення. (01.05.2017)

Радника французького президента Еммануеля Макрона звільнили з посади і затримали за побиття демонстранта в Парижі. (20.07.2018)

Ще троє поліцейських, які також проходять по цій справі, були взяті під варту за те, що вони вилучили записи з камер спостереження і передали їх Беналля. Їхні повноваження були припинені.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав такі дії свого колишнього радника "неприйнятними", повідомила агенція AFP. Він наказав вжити усіх заходів, "щоб така помилка не повторилася".

Розслідування інциденту проводить прокуратура Парижа, генеральна інспекція французької поліції, а в Національних зборах створена спеціальна парламентська слідча комісія.

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